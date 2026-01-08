Los sindicatos médicos escenifican su unión y anuncian medidas "más intensas" para rechazar el Estatuto Marco

Imagen de los representantes de las organizaciones sindicales. - CESM

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el sindicato de facultativos de Galicia independientes (O'MEGA) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME) han escenificado este jueves su unión para rechazar el borrador del Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad, al tiempo que han informado de que en los próximos días convocarán medidas conjuntas que serán "más intensas" que las que han realizado hasta el momento.

"En los próximos días vamos a definir el calendario y el contenido de las próximas movilizaciones, que les puedo aseguran que van a ser de más calado que las que se han realizado hasta ahora. Hemos comprobado que con cuatro días consecutivos de huelga no es suficiente para el Ministerio de Sanidad", ha explicado el secretario general de la CESM, Víctor Pedrera, durante una rueda de prensa con representantes de las seis organizaciones.

Los representantes han subrayado que el objetivo de esta unión entre organizaciones es coordinar todas la acciones que se realizarán, previsiblemente a partir de febrero, para reclamar un Estatuto Marco propio y una representación en el Ámbito de Negociación. Los sindicatos no descartan ningún tipo de medida, incluida la huelga indefinida, para que el Ministerio reconsidere su postura.

A juicio de los sindicatos médicos, la actitud del Ministerio en las últimas semanas sólo evidencia la nula intención de Sanidad de contemplar las demandas de médicos y facultativos. Además, han criticado el acuerdo sobre el Estatuto Marco de Sanidad con el resto de sindicatos, algo que consideran que se vende como un éxito "aunque no beneficie a los médicos y cuyo contenido real aún se desconoce".

"MÁXIMO NIVEL DE CONFRONTACIÓN"

En este contexto, el presidente de la CESM, Miguel Lázaro, ha avanzado que se realizará una estrategia de "máximo nivel de confrontación". "Hoy es un gran día para la sanidad pública y el sindicalismo. Hemos conseguido la unión de los principales sindicatos médicos del país, por lo que podemos decir que es un regalo de Reyes que merecemos", ha añadido.

Así, Lázaro ha asegurado que los médicos necesitan un Estatuto Marco que reconozca la singularidad del colectivo, como su liderazgo clínico. Además, a su juicio, el nuevo documento es fundamental para conseguir captar más médicos en el Sistema Nacional de Salud: "El fin es recuperar la calidad de la sanidad publica", ha recalcado.

"No es solo es una movilización contra la ministra y el Ministerio, es contra el Gobierno de España y contra todos aquellos políticos que han perpetuado durante todos estos años la situación que vive el colectivo", ha indicado el secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.

En este punto, la vicepresidenta de O'MEGA Galicia, Mercedes Tallón, ha apuntado que las medias irán en contra del Ministerio de Sanidad, pero también de las comunidades autónomas.

HUELGA EL 14 Y 15 DE ENERO

Por el momento, Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (OMEGA) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME) mantienen las jornadas de huelga convocadas los días 14 y 15 de enero en sus comunidades autónomas.

En las protestas no estarán presentes el SMA y CESM, aunque sus representantes han asegurado que apoyarán las manifestaciones y que, a partir de ahora, el objetivo es que las acciones de todos los sindicatos sean conjuntas. Además, ha informado de que continuarán las reuniones con los partidos políticos para explicar su situación frente al Estatuto Marco.