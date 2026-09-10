Sindicatos ceutís denuncian peticiones de traslado y problemas de ansiedad entre sanitarios por la sobrecarga laboral

Varios migrantes, a 22 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Sanidad convoca a las comunidades autónomas el lunes 24 de agosto para activar el mecanismo de solidaridad y enviar vacunas a Ceuta. Una delegación del Ministerio de Sanidad, encabezada por el s - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos médicos, cuya especialidad no ha sido concretada, han pedido traslado de Ceuta a otras localidades del circuito sanitario al verse "sobrepasados por la cantidad de trabajo" tras la crisis migratoria que vive la ciudad, según han señalado a Europa Press sindicatos médicos.

Además, han explicado, estas bajas en el sistema de salud se acrecientan con varios profesionales que han sufrido problemas de ansiedad desde el pasado 31 de julio, después de la entrada masiva de personas migrantes desde Marruecos.

"Al margen de que nuestro trabajo ya es de por si estresante, nos encontramos ahora con una situación como esta, en la que doblamos turnos y, encima, la lógica preocupación que tenemos tras la invasión por lo que pasa en nuestra ciudad", explican.

Desde la Dirección Territorial de INGESA no restan gravedad a este asunto, auque recuerdan que han reforzado el área de Urgencias con cinco nuevos profesionales. Además, advierten, "se han habilitado dos días a la semana para atender problemas psicosociales derivados de la crisis".

"Uno será para profesionales de INGESA, con independencia de su función, y otro para los ciudadanos que entiendan que pueden necesitar esos servicios", añaden. En concreto "para quienes no tengan nada que ver profesionalmente con el INGESA, tendrán que tramitarlo a través de su médico de familia"; el servicio "no tendrá ningún coste ni límite temporal", concluyen.