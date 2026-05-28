Los sindicatos del Ámbito rechazan cambios en el Estatuto Marco que supongan "pasos atrás"

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García, junto a los representantes de los sindicatos del Ámbito. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos con representación en el Ámbito de Negociación, SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF, han trasladado al Ministerio de Sanidad que no van a aceptar ningún cambio en el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud que suponga un "paso atrás" en las mejoras acordadas el pasado mes de enero.

Este jueves, las organizaciones sindicales y el Ministerio de Sanidad se han reunido para abordar los últimos cambios que ha registrado el texto de la norma antes de su remisión al Consejo de Ministros y posterior inicio de la fase de audiencia e información pública previa a su aprobación definitiva por parte del Gobierno.

Tras solicitar las oportunas explicaciones, desde el Ministerio de Sanidad se ha informado a los sindicatos de que el texto ha estado recibiendo aportaciones por parte de otros departamentos del Gobierno y, por ello, se han ido elaborando sucesivas versiones del anteproyecto de ley.

En todo caso, los responsables del Ministerio de Sanidad han reafirmado su compromiso de seguir trabajando con el resto de los departamentos del Gobierno (Función Pública, Seguridad Social, Hacienda) para que se respete lo acordado con las organizaciones sindicales el pasado mes de enero.

ASUNTOS "IRRENUNCIABLES"

SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF han reiterado que no van a permitir cambios en asuntos que ya se negociaron en su momento como "irrenunciables", como es el caso de incorporar en el futuro Estatuto Marco la posibilidad de que se pueda regular la jubilación anticipada por razón de la penosidad inherente a la actividad en el ámbito sanitario, y también el acceso a la jubilación parcial al igual que los trabajadores del sector privado.

En el texto acordado el pasado mes de enero con el Ministerio de Sanidad, las organizaciones sindicales incluyeron de manera concreta dicha posibilidad por lo que afirman que no aceptarán que se pueda cuestionar.

Según explican los sindicatos, el Ministerio debe elaborar el informe técnico previo necesario que es imprescindible para que se pueda instar el inicio del procedimiento que permitiría que la Seguridad Social determine en un futuro el acceso a la jubilación anticipada por razón de la actividad para el personal estatutario.

Respecto a la jubilación parcial, las organizaciones subrayan que se consiguió que se hiciese efectivo este derecho a través de la regulación del nombramiento de relevo, algo que antes no se encontraba desarrollado, y otras cuestiones incorporadas al texto del futuro Estatuto Marco a fin de que la jubilación parcial también se convierta en un derecho accesible para este personal.

Además, han reclamado al Ministerio de Sanidad que les mantenga puntualmente informados de las aportaciones o propuestas de otros departamentos del Gobierno y han insistido en que la norma que finalmente sea aprobada en Consejo de Ministros, tras la fase de consulta pública, debe respetar los compromisos adquiridos.

Por último, las organizaciones han insistido en evitar la introducción de recortes en las cuestiones ya negociadas durante esta fase de tramitación del futuro Estatuto Marco. Al tiempo que han defendido seguir incorporando mejoras en las condiciones de trabajo generales que comparte el personal estatutario de los servicios de salud, voluntad que manifiestan también para el periodo de tramitación en el Congreso de los Diputados.