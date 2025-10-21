Los sindicatos del Ámbito de Negociación trasladarán a Sanidad sus propuestas de articulado sobre jubilación y jornada

Personal sanitario durante una concentración para exigir la aprobación de un nuevo Estatuto Marco, frente al Ministerio de Sanidad, a 1 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

Los sindicatos con representación en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) del Estatuto Marco han anunciado este martes que volverán a trasladar al Ministerio de Sanidad sus propuestas de articulado sobre jubilación y jornada laboral, en el marco de las negociaciones por un nuevo texto.

Estas propuestas concretas serán elaboradas a petición de Sanidad, y tras mantener un encuentro en el que han tratado estas dos cuestiones, con el que los sindicatos buscan garantizar "avances" en las condiciones laborales y profesionales del personal de la sanidad pública.

Las organizaciones sindicales han considerado que el actual borrador sigue sin abordar cuestiones importantes como la jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales, que debe "llevar aparejada" medidas de mejora de las jornadas de guardia y a turnos que se realizan para garantizar la continuidad asistencial, así como la regulación del derecho al acceso voluntario a la jubilación anticipada y parcial.

En futuras reuniones, los sindicatos han subrayado que abordarán el sistema de clasificación profesional y sus retribuciones, otro de los aspectos "esenciales" del futuro estatuto. Sanidad ha reiterado en diferentes ocasiones que las retribuciones o la jubilación anticipada no pueden ser contempladas al no entrar en sus competencias.