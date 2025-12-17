Los sindicatos del Ámbito confían en acordar el nuevo Estatuto Marco con Sanidad este viernes: "Estamos muy cerca"

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) confían en cerrar el acuerdo del nuevo Estatuto Marco en la reunión prevista para el viernes con el Ministerio de Sanidad, en la que esperan que el departamento que dirige Mónica García incorpore por escrito los acuerdos alcanzados el pasado lunes.

"En las últimas jornadas de negociación se ha avanzado bastante y creo que podemos estar en disposición de decir que estamos cerca de poder llegar a un acuerdo actualmente con la Administración, aunque todavía quedan flecos", ha señalado el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Humberto Muñoz, en declaraciones a los periodistas antes de una asamblea informativa que se ha celebrado este miércoles.

Los representantes de SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde han reiterado que han acercado posturas con el Ministerio de Sanidad en asuntos "esenciales", como la jornada laboral, las jubilaciones parcial y anticipada o el nuevo modelo de clasificación profesional con el reconocimiento retributivo correspondiente. No obstante, no cancelarán la convocatoria de huelga anunciada para el próximo enero hasta ver reflejados los acuerdos.

"Queremos que se materialicen estos acuerdos y verlos plasmados en el texto. Evidentemente, hasta que eso no lo veamos y no lo corroboremos, la convocatoria de huelga está en suspensa, pero no está totalmente olvidada. No dejamos la puerta cerrada a futuras movilizaciones, a posibles paros o a lo que tengamos que hacer para de verdad conseguir todas estas mejoras", ha subrayado la presidenta de SATSE, Laura África.

JORNADA LABORAL, JUBILACIÓN Y NUEVO MODELO DE CLASIFICACIÓN

El pasado lunes, el Ministerio de Sanidad informó, que entre los compromisos incorporados al acuerdo, se incluye el establecimiento de una jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales, que se aplicará según los términos que se definan en los correspondientes ámbitos de negociación, atendiendo a las necesidades organizativas y asistenciales de los servicios de salud.

El preacuerdo también contempla el acceso a la jubilación parcial para todo el personal estatutario que cumpla los requisitos establecidos en la normativa vigente de la Seguridad Social. También se abre la posibilidad de establecer la jubilación anticipada para aquellas categorías profesionales que reúnan los requisitos legales, previa realización de un estudio integral de las condiciones de trabajo en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Asimismo, las materias que no forman parte del ámbito competencial del Ministerio de Sanidad y que, por tanto, no se incorporan al texto del Estatuto Marco, se abordarán mediante un acuerdo específico. Este acuerdo tendrá como objetivo orientar las futuras negociaciones relativas al establecimiento de un nuevo modelo retributivo aplicable a todo el personal del Sistema Nacional de Salud.

"Ahora mismo, para avanzar en el acuerdo es fundamental el papel del Ministerio de Hacienda, con el que esperamos reunirnos próximamente", han afirmado los representantes sindicales.

"ESTATUTO PARA TODOS"

Por su parte, el responsable de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas, ha subrayado que las mejoras alcanzadas son fruto de la negociación llevada a cabo por los sindicatos del Ámbito, y no de otros encuentros del Ministerio con organizaciones médicas. Asimismo, ha defendido que estos avances benefician al conjunto de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud.

En este sentido, Hontangas ha asegurado que se está muy cerca de poder ofrecer condiciones laborales dignas a todos los trabajadores del Sistema Nacional de Salud, "sin exclusiones, incluyendo a médicos, técnicos superiores y medios, así como al personal de gestión y servicios".

Respecto a las huelgas anunciadas por otros sindicatos, Hontangas ha mostrado su respeto, pero ha matizado que los sindicatos del Ámbito también representan a los médicos: "Nosotros representamos también a los médicos, a los técnicos superiores, a los técnicos medios en un número muy importante y por supuesto no nos vamos a olvidar de ellos".