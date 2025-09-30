El Sindicato de Técnicos de Enfermería se unirá a la concentración frente al Ministerio de Sanidad por el Estatuto Marco

Archivo - Imagen de archivo de una concentración de técnicos sanitarios. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha informado de que participará en la concentración convocada para este miércoles frente al Ministerio de Sanidad con el objetivo de exigir un Estatuto Marco que garantice sus derechos laborales y retributivos.

"Estamos ante la negociación de la norma básica que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud, por ello, el documento definitivo debe recoger de manera clara las reivindicaciones fundamentales de los técnicos sanitarios", ha señalado el Sindicato en un comunicado.

Así, SAE exige que el Estatuto Marco recoja una clasificación "justa y retribuida", con un Grupo C1 para los de técnicos de Grado Medio y B para los de Grado Superior de Formación Profesional. Además, reclama la jubilación anticipada y parcial; la aplicación de la jornada de 35 horas sin excepción, y mejoras en las condiciones laborales.

De este modo, SAE ha comunicado su adhesión a las organizaciones convocantes (CSIF, SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CIG-Saúde), así como su intención de movilizar a los colectivos a los que representa y anima a los técnicos sanitarios a manifestar junto a sus compañeros su indignación por "la falta de avances y de compromiso firme en las negociaciones".