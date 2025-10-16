El Sindicato de Técnicos de Enfermería reivindica el rol de los técnicos de farmacia en los hospitales

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha puesto en valor el trabajo de los técnicos de farmacia, a quienes considera "indispensables" en la farmacia hospitalaria, ya que la administración y gestión de los medicamentos de los pacientes hospitalizados forma parte de sus funciones.

Así lo ha reivindicado el SAE en el marco del Día del Técnico en Farmacia, que se celebra el 17 de octubre. Sin embargo, para el Sindicato, los técnicos continúan sin tener el reconocimiento que merecen y que pasaría por la actualización de sus funciones; un incremento de la plantilla que permita dotar los servicios farmacéuticos de los profesionales adecuados para poder ofrecer una asistencia de calidad, y su clasificación profesional. "Como la del resto de profesionales de la Formación Profesional de Grado Medio, en el grupo C1, tal y como recoge el artículo 76 del TREBEP -actualmente en negociación con la reforma del Estatuto Marco-", añade el sindicato.

"Igualmente, una buena formación es esencial para poder desempeñar funciones especializadas y garantizar así un servicio de calidad. Por ello, abogamos por una formación continua que les permita actualizar sus conocimientos de acuerdo a los avances científicos y tecnológicos que se producen en el ámbito farmacéutico", ha señalado el secretario de Acción Social de SAE, Daniel Torres.

En este sentido, ha informado de que, desde SAE y FAE, se ha puesto en marcha el IV Congreso Nacional para Técnicos en Farmacia, que se celebrará en Vigo los próximos días 13 y 14 de marzo: "Dando así cabida a la voz y experiencia de estos profesionales en torno a la innovación y futuro: el rol del técnico en farmacia hospitalaria", ha finalizado Torres.