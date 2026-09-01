El Sindicato de Técnicos de Enfermería reclama un protocolo de actuación en Ceuta que proteja la salud de los sanitarios

Archivo - Imagen de recurso enfermería. - SHAPECHARGE/ISTOCK - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha reclamado este martes al Ministerio de Sanidad la implementación de un protocolo de actuación en Ceuta para la adecuada atención de las personas migrantes que entraron a la ciudad autónoma a final de julio y la protección de la salud de los profesionales sanitarios, considerando los riesgos psicosociales que enfrentan.

"Es desolador ver que pasan los días y no se aplican las medidas que desde el principio los profesionales venimos reclamando. Si bien es cierto que se están llevando a cabo contrataciones, es necesario ajustar las ratios tanto a las necesidades asistenciales reales como a la situación que, en cada momento, atraviesen los centros hospitalarios", han afirmado las responsables autonómicas de SAE Ceuta María Dolores Domínguez y Rosa de la Borbolla.

Según ha detallado el sindicato, los profesionales se están viendo afectados por la sobrecarga laboral y el estrés acumulado, además de problemas de comunicación, miedo o incertidumbre, entre otros. SAE ha advertido de que esto puede derivar en cuadros de depresión o de ansiedad, además de somatizarse en problemas físicos como taquicardias o problemas digestivos.

Además del ámbito laboral, ha precisado que tampoco es fácil enfrentarse a la situación como ciudadanos, en la calle, teniendo en cuenta que el colectivo de técnicos en cuidados de enfermería cuenta con una amplia presencia femenina. "El miedo ante la inseguridad en las calles es una constante durante los trayectos desde el domicilio al hospital, que se acrecienta en los turnos de trabajo que nos obligan a estar en la calle de madrugada o a altas horas de la noche", han detallado desde SAE Ceuta.

A juicio de la organización, tanto los técnicos en cuidados de enfermería como el resto de profesionales de la sanidad ceutí están demostrando que, por encima de las dificultades operativas, se cuenta con un "capital humano excepcional" cuya "prioridad absoluta" sigue siendo la salud y el bienestar de los ciudadanos, velando por la seguridad clínica de toda la población en circunstancias extraordinarias.

En este contexto, SAE ha pedido al ministerio liderado por Mónica García que siente las bases para elaborar "a la mayor brevedad posible" un protocolo de actuación y prevención para situaciones como esta o similares, a fin de que la población migrante pueda ser atendida de forma adecuada y organizada por unos profesionales que dispongan de "todas las garantías de prevención" para su salud física y mental.