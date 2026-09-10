El Sindicato de Técnicos de Enfermería reclama implantar un cribado de cáncer de pulmón para facilitar la detección

Archivo - Doctor examinando unos pulmones en una radiografía - UV - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha reclamado, con motivo de la Semana Europea del Cáncer de Pulmón, que se celebra hasta el 17 de septiembre, la implantación urgente de un programa de cribado de cáncer de pulmón que permita detectar de forma precoz los tumores en población de riesgo y mejorar las posibilidades de supervivencia.

Cada año se diagnostican en España más de 34.000 casos de cáncer de pulmón, tumor que constituye la primera causa de muerte por cáncer en el país y que provocó más de 23.000 fallecimientos en 2024, según ha señalado el sindicato.

SAE ha destacado que los avances en inmunoterapia y otros tratamientos han elevado la supervivencia hasta el 15%, aunque este porcentaje varía en función del momento del diagnóstico y del tipo de tumor. A su juicio, estas cifras podrían mejorar de forma significativa mediante un diagnóstico temprano.

El sindicato ha advertido de que, pese a iniciativas piloto como el proyecto Cassandra y a programas desarrollados en algunos hospitales, "la falta de financiación pública no permite avanzar con la celeridad deseada, frenando los diagnósticos tempranos y, por lo tanto, la aplicación de los tratamientos".

Por ello, afirman, "es necesario que España se ponga a trabajar en este sentido, pues los resultados obtenidos en otros países del entorno europeo, como Reino Unido, muestran cifras alentadoras: el 70% de los tumores detectados a través de su programa se encontraban en los estadios I y II, lo que mejora las posibilidades de curación".

"Ante la inacción en esta parcela por parte del Ministerio de Sanidad", SAE reclama un aumento de los recursos y una mayor concienciación sobre los principales factores de riesgo, ha explicado su secretario de Acción Social, Serafín Pintor.

Entre estos factores se encuentra el consumo de tabaco, relacionado con entre el 85% y el 95% de los casos en fumadores o exfumadores, así como la exposición laboral a sustancias como el asbesto, el níquel o el radón, la contaminación del aire y la edad.

SAE también ha señalado que los hombres presentan una tasa de cáncer de pulmón tres veces superior a la de las mujeres, aunque la incidencia entre estas últimas ha aumentado en los últimos años. "Prevenir y educar es fundamental para reducir el riesgo y la mortalidad", ha subrayado Pintor.