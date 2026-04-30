El Sindicato de Técnicos de Enfermería pide a Sanidad no demorar más el Estatuto Marco

Reunión del Sindicato de Técnicos de Enfemería con el director general de Ordenación Profesional, Miguel Ángel Máñez. - SAE

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Responsables del Sindicato de Técnicos de Enfemería (SAE) se han reunido este viernes con el director general de Ordenación Profesional, Miguel Ángel Máñez, a quien han pedido que la reforma del Estatuto Marco "no sufra más dilaciones" para que los técnicos sanitarios puedan disponer de una clasificación profesional "adecuada" y su "correspondiente dotación presupuestaria".

"Tal y como nos ha trasladado nuestro interlocutor, el anteproyecto de Ley ya ha recibido los informes de los ministerios implicados y está en vista de ser remitido al Consejo de Ministros", ha destacado la secretaria geeral de SAE, Mª Dolores Martínez, que ha acudido al encuentro junto a Isabel Lozano y Cristóbal Arjona.

En la reunión, también se han abordado otras reivindicaciones de SAE, como la reforma de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), a la que el sindicato presentó enmiendas para que los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y el resto de profesionales sanitarios de grado medio y grado superior de la Formación Profesional sean incluidos como "profesión sanitaria, en su integridad y sin discriminación alguna en comparación con el resto de profesionales que contempla".

"A este respecto, nuestro interlocutor nos ha trasladado que están estudiando las alegaciones y ha manifestado su apoyo a esta y otras demandas de nuestro colectivo, como la actualización de las funciones, que aún se rigen por las establecidas hace más de medios siglo", ha detallado Martínez.

En las próximas semanas, el sindicato seguirá reuniéndose con responsables ministeriales y grupos políticos, "con el objetivo de mantener una línea de diálogo permanente que redunde en las mejoras laborales, profesionales y retributivas a las que los profesionales técnicos sanitarios tienen derecho".