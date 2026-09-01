Sindicato de Técnicos de Enfermería pide la pronta aprobación del Estatuto para hacer efectiva la reclasificación

Archivo - Decenas de personas durante la celebración de la manifestación de profesionales técnicos sanitarios, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha pedido que la tramitación en las Cortes del Proyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud "no se dilate en el tiempo" para poder hacer efectiva la nueva clasificación profesional y su correspondiente retribución.

SAE ha destacado que el proyecto de ley, aprobado este martes en Consejo de Ministros, supone una "reforma integral" de la norma que regula las condiciones laborales de los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) y sustituirá al Estatuto Marco vigente desde 2003.

La organización ha confiado en que los apoyos expresados por los parlamentarios de los distintos partidos políticos no cambien para poder contar pronto con la nueva normativa. "De sobra es sabido que los técnicos sanitarios de la Formación Profesional llevamos años esperando y luchando por una clasificación adecuada, lo que hará realidad esta ley", ha recordado el secretario general, Cristóbal Arjona.

"Asimismo, exigimos que vaya acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria desde el momento en que se aplique, evitando así que quede estancada y pendiente de futuras negociaciones en las comunidades autónomas o de nuevos presupuestos", ha aseverado.

Desde el sindicato han afirmado que se mantendrán expectantes con esta tramitación y vigilarán que los artículos referidos a la clasificación y su correspondiente retribución, entre otros, no se vean modificados "hasta el extremo de dejarla nuevamente sin efecto real, como ya lo ha hecho el TREBEP".

Con todo, ha afirmado que seguirá recabando apoyos y realizando todas aquellas acciones oportunas encaminadas a conseguir su objetivo.