El Sindicato de Técnicos de Enfermería nombra a Cristóbal Arjona como nuevo secretario general

Nuevo Comité Permanente del Sindicato de Técnicos de Enfermería. - SAE

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha elegido este viernes como nuevo secretario general de la organización a su secretario autonómico en Andalucía, Cristóbal Arjona Acevedo, quien sustituye en el cargo a María Dolores Martínez con motivo de su jubilación.

Así lo ha decidido el SAE en su XIV Congreso Nacional, celebrado en Madrid, donde 180 congresistas han procedido a la renovación del Comité Permanente del sindicato, tras la aprobación por unanimidad de la gestión realizada por María Dolores Martínez en los últimos cuatro años.

Al nuevo secretario general lo acompañan Jorge Santurio Sánchez, como vicesecretario y secretario de finanzas; Begoña Ruíz Malagón, quien se encargará de la secretaría de acción sindical; Marta Miranda Herrera, que ostentará el cargo de secretaria de organización y comunicación; y Serafín Pintor Román, como secretario de acción social.

En el seno de este Congreso, también se han constituido las comisiones de trabajo para el debate y aprobación del programa de acción del sindicato para los próximos años. Cristóbal Arjona ha detallado, a su vez, las líneas de actuación que llevará a cabo el equipo que encabeza.

"Entre los objetivos estratégicos, mantendremos un trabajo continuo para impulsar la equiparación efectiva de derechos, funciones y condiciones retributivas de los profesionales representados por SAE, con independencia de la administración o territorio en el que desarrollen su actividad profesional, y seguiremos promoviendo su reconocimiento social, profesional e institucional a través de actuaciones que refuercen la visibilidad, el valor y la importancia de su trabajo asistencial", ha destacado.

En este sentido, el nuevo Comité Permanente trabajará en la efectividad de la clasificación de los técnicos en cuidados de enfermería (TCE) y demás técnicos de la Formación Profesional, de acuerdo a la titulación que se les exige por ley, el Grado Superior, así como en el resto de reivindicaciones de SAE.