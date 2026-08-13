El Sindicato de Técnicos de Enfermería exige a Sanidad más profesionales ante la crisis migratoria de Ceuta

Cruz Roja y la organización Sur Sur reparten alimentos básicos, a 3 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Iván Zambrano / Europa Press

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) considera insuficientes los refuerzos sanitarios del Ministerio de Sanidad ante la crisis migratoria en Ceuta, por lo que exige un compromiso "real" y "firme" que garantice los medios necesarios para que los profesionales puedan seguir atendiendo a los ceutíes sin poner en riesgo su bienestar físico y mental.

"Desde SAE esperamos que se empiecen a tomar en serio la situación y respalden este encomiable esfuerzo común con los recursos que se precisan. Asimismo, queremos agradecer profundamente el trabajo ímprobo y la unidad que están demostrando todos nuestros compañeros y compañeras del hospital y de los centros de salud para salvaguardar una asistencia de calidad", han destacado las responsables autonómicas de SAE Ceuta, Mª Dolores Domínguez y Rosa de la Borbolla.

En este contexto, el SAE ha querido poner en valor la "admirable labor" que están desarrollando los profesionales sanitarios en Ceuta, tanto en el Hospital Universitario como en los centros de Atención Primaria.

"Más allá de sus responsabilidades individuales, estamos siendo testigos de una unión ejemplar entre todos los profesionales -sanitarios y no sanitarios-, quienes, trabajando codo a codo, están demostrando una capacidad de entrega excepcional para sacar adelante el trabajo y solventar, de la mejor manera posible, este difícil momento", finalizan desde el sindicato.