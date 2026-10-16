El Sindicato de Técnicos de Enfermería exige que se reconozca el trabajo de los técnicos en farmacia

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MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha exigido en el marco del Día del Técnico en Farmacia que se reconozca el trabajo que realizan estos profesionales, a través de su reclasificación, un incremento de plantillas, formación continuada y la actualización de sus funciones.

El SAE ha querido visibilizar la labor de los técnicos en farmacia, que consideran que pasa muchas veces "desapercibida" a pesar de que es "indispensable" y tiene "una implicación directa en la salud y la seguridad de los pacientes". Entre las funciones de estos profesionales se encuentran la dispensación de medicamentos, control de existencias, formulación magistral, atención al paciente, colaboración con farmacéuticos y gestión de productos sanitarios.

En paralelo, ha puesto el foco en las reivindicaciones del colectivo y, junto a su reconocimiento, ha demandado una "buena formación continuada" para los profesionales y "unos protocolos que garanticen su seguridad", teniendo en cuenta que pueden manipular fármacos tóxicos y peligrosos.

"Visibilizar a los técnicos en farmacia es dar voz a un colectivo que garantiza nuestra salud, nuestro bienestar y, por supuesto, nuestra seguridad", ha subrayado el secretario de Acción Social de SAE, Serafín Pintor.