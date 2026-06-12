El Sindicato de Técnicos de Enfermería exige la reclasificación profesional y adecuada retribución

Archivo - Concentración del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ante la sede del SAS en Sevilla capital. - SINDICATO DE TECNICOS DE ENFERMERIA - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha exigido que la reclasificación de los profesionales, acompañada de la retribución correspondiente, sea una realidad "cuanto antes", con el objetivo de dotar a los técnicos de un reconocimiento laboral "fundamental para seguir avanzando".

En el marco del Día de los Técnicos Superiores Sanitarios, que se conmemora este domingo, el SAE ha querido felicitar a los profesionales y, aprovechando esta fecha, ha recordado la reivindicación común en favor de la reclasificación.

"Llevamos años exigiendo que los profesionales técnicos superiores de la Formación Profesional se encuadren en el grupo B, Grupo 5 con el nuevo Estatuto Marco, y los Técnicos de Grado Medio, en el C1, ahora, Grupo 4", ha explicado el sindicato en un comunicado.

La organización participará en una manifestación conjunta con el Sindicato Nacional de Técnicos Superiores Sanitarios (TECNOS) y Comisiones Obreras (CCOO) el próximo miércoles 17 de junio para exigir su reconocimiento, reclasificación, correspondiente retribución y rapidez en la aplicación de estas medidas.

"4 R por las que, de nuevo, debemos salir a las calles", ha subrayado la vicesecretaria de SAE, Isabel Lozano, que ha recordado que la marcha prevista hará un recorrido desde el Ministerio de Hacienda hasta el Congreso de los Diputados.

Además, ha señalado que esta manifestación "se hace aún más necesaria que nunca" tras conocer los cambios en el anteproyecto de Estatuto Marco, que "menoscaban o cambian" derechos anunciados referentes a la jubilación anticipada y parcial.

Si no se rectifican o enmiendan después del trámite de audiencia e información pública con las alegaciones presentadas por SAE, entre otras, Isabel Lozano ha aseverado que continuarán con las protestas junto con TECNOS y CCOO, a la espera de la unión de otras organizaciones sindicales.