El Sindicato de Técnicos de Enfermería destaca el "papel primordial" de los TCE en la Estrategia Estatal de Cuidados

Imagen del cartel del Día Internacional de las Personas Cuidadoras. - SINDICATO DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de acción social y formación del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), Serafín Pintor, ha señalado que los técnicos en cuidados de enfermería (TCE) deben tener un "papel primordial" en la Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados (2024-2030).

"Por nuestra formación y capacitación, somos los profesionales mejor preparados para dotar a los usuarios de los cuidados que demandan y garantizar su bienestar. En este sentido, es necesario que se reconozca nuestro trabajo, actualizando nuestras funciones y respetando nuestro grupo profesional, dotándolo de las retribuciones establecidas", ha destacado Pintor en el marco del Día Internacional de las Personas Cuidadoras.

En este contexto, el SAE ha recordado que, según el análisis estadístico elaborado por el IMSERSO, en España hay 7.893 centros para personas mayores y personas con discapacidad, públicos y privados. El 75,3 por ciento de las personas residentes en centros de mayores tienen 80 años o más -aproximadamente el 6 por ciento de la población está en este grupo de edad-; mientras que en los centros de atención a personas con discapacidad, el 83,6 por ciento de los residentes tiene menos de 65 años.

Según la proyección del Instituto Nacional de Estadística, el porcentaje de población de 65 años o más, que actualmente se sitúa en el 20,4 por ciento del total, alcanzaría un máximo del 30,5 por ciento en torno a 2055.

El SAE subraya que estos datos hablan de una sociedad "cada vez más envejecida" y, por lo tanto, de un aumento de patologías crónicas: diabetes, cáncer, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca, enfermedad renal crónica, enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia. Asimismo indica que también supone un incremento de la dependencia, tanto física como intelectual.

"Lo que evidencia una transformación urgente de los cuidados en nuestro país, un cambio que debe estar orientado a opciones más humanas, personalizadas y garantes de autonomía", ha finalizado el sindicato.