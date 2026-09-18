Sindicato de Técnicos de Enfermería destaca la necesidad de la donación de médula y de sangre del cordón umbilical

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MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha destacado la necesidad de la donación de médula ósea y de sangre del cordón umbilical para salvar vidas, en el marco del Día Mundial del Donante de Médula Ósea y Sangre de Cordón Umbilical, impulsado por la Asociación Mundial de Donantes de Médula Ósea (WMDA, por sus siglas en inglés).

"El Sindicato de Técnicos de Enfermería se suma a esta campaña con la difusión de un cartel informativo para concienciar a la población de la importancia de hacerse donante y, con ello, poder salvar la vida a otras personas", ha explicado el secretario de acción social de la organización, Serafín Pintor.

Desde SAE han destacado que la WMDA gestiona un total de 44.187.268 de donantes y unidades de sangre de cordón umbilical registrados en todo el mundo. España cuenta con 530.195 donantes de médula activos, según el último balance oficial del Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO), gestionado por la Fundación Josep Carreras en coordinación con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

En relación con la sangre de cordón umbilical, España se consolida como un referente mundial al almacenar 60.897 unidades, lo que representa más del ocho por ciento de las reservas globales, posicionándose como el primer registro de Europa y el tercero del mundo.

El sindicato ha detallado que el trasplante de médula ósea de donantes voluntarios ha crecido un 25 por ciento en dos años, lo que mejora las posibilidades de tres de cada cuatro pacientes que dependen de un donante anónimo y no emparentado porque no encuentran un donante compatible dentro de su familia y, con la reducción del número de hijos por familia, estas posibilidades disminuyen.