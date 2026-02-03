Sindicato de Técnicos de Enfermería demanda inversión para avanzar en la investigación y prevención del cáncer

Archivo - Laboratorio. - JAVI SANZ/ ISTOCK - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha demandado este martes una mayor inversión en recursos humanos y económicos para seguir avanzando en la investigación, prevención y tratamientos contra el cáncer, "la única manera de salvar vidas e incrementar la supervivencia de los pacientes".

La organización sindical ha destacado la importancia de esta inversión para poner a la persona en el centro de la atención, como reivindica la campaña 'Unidos por lo único', impulsada por la Unión para el Control Internacional del Cáncer para poner en valor la empatía hacia cada uno de los pacientes, destacando su individualidad ante la enfermedad.

En vísperas del Día Mundial contra el Cáncer, SAE ha señalado la heterogeneidad de la enfermedad, formada por distintos tumores que tienen una biología, tratamiento y pronóstico propios. Al hilo, ha querido recordar las herramientas de diagnóstico temprano existentes para algunos de ellos, como el cáncer de colon, el de piel o el de mama.

El sindicato ha apuntado que este mes también se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil, que afecta cada año a 400.000 menores en el mundo, 1.500 en España. Aunque la supervivencia supera el 80 por ciento en los países ricos, no llega al 30 por ciento en aquellos con ingresos bajos y medios, una cifra que la Organización Mundial de la Salud (OMS) busca duplicar para 2030.

Por todo ello, el SAE ha apostado por continuar invirtiendo e implementando actuaciones a nivel mundial que garanticen diagnósticos tempranos y veraces, el acceso a cuidados especializados y a tratamientos adecuados, así como políticas que eviten el abandono de los mismos por razones económicas.

"El deber de las organizaciones sanitarias y de los responsables políticos implicados en el ámbito de la salud, tanto nacionales como internacionales, es salvaguardar la salud de la población y, para ello, es necesario actuar con una responsabilidad basada en la colaboración y la empatía", ha finalizado el secretario de acción social y formación de SAE, Daniel Torres.