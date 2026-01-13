El Sindicato de Técnicos de Enfermería confía en que la titulación de TCAE se actualice "más pronto que tarde"

Archivo - Imagen de archivo manifestación de técnicos de enfermería. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), María Dolores Martínez, ha señalado que la organización se mantiene expectante ante el trabajo que desarrollan los ministerios de Sanidad y de Educación para actualizar la titulación del colectivo, que confían en que "más pronto que tarde" recoja todas sus demandas.

Así lo ha expresado tras la reunión que ha mantenido el SAE, representado por Martínez; la vicesecretaria y secretaria de organización y comunicación, Isabel Lozano; y el secretario de acción social, Daniel Torres, con la secretaria general de Formación Profesional, Esther Monterrubio, y la subdirectora general de Ordenación de la Formación Profesional, María Ángeles Martínez.

Desde el sindicato han insistido en la urgencia de cumplir el compromiso adquirido en el año 2020 para la actualización de la titulación de los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), que se mantiene en 1.400 horas lectivas. Por ello, la organización reclama incrementar las horas lectivas hasta las 2.000, así como una revisión del nivel de cualificación.

"Mientras que los profesionales TCAE seguimos, en la medida de nuestras competencias formativas, adaptándonos a los cambios sanitarios y demandas de la población para garantizar una sanidad de calidad, la Administración ha mantenido demasiado tiempo paralizado nuestro crecimiento formativo y profesional, minusvalorando nuestro trabajo en la atención sanitaria y socia sanitaria", ha explicado María Dolores Martínez.

Según ha detallado el SAE en un comunicado, los responsables ministeriales han reconocido la preocupación expresada por el sindicato y han mostrado su interés en llevar a cabo esta modificación. Durante el encuentro, han informado del trabajo que están realizando junto a Sanidad para ultimar un borrador de real decreto que recoja estas reivindicaciones e iniciar el correspondiente proceso para su tramitación.

"Apreciamos el esfuerzo que están realizando tanto ellos como Sanidad y nos mantenemos a la expectativa confiando en que más pronto que tarde la titulación del colectivo recoja nuestras demandas", ha remachado Martínez.