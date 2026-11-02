El Sindicato Médicos Unidos convoca una huelga nacional del 16 al 27 de noviembre para exigir un Estatuto del Médico

Archivo - Médicos y facultativos durante una concentración frente a la Consejería de Sanidad, a 22 de mayo de 2026, en Madrid (España). Foto de archivo - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médicos Unidos (SMU) ha convocado una huelga de ámbito nacional y autonómico entre los días 16 y 27 de noviembre para exigir la aprobación de un Estatuto del Médico que regule las condiciones específicas de la profesión en todo el país.

La organización ha señalado que la convocatoria persigue tres objetivos: impulsar un Estatuto del Médico que establezca una base común de condiciones profesionales en todo el país; exigir al Gobierno una financiación "extraordinaria y finalista" que permita hacer efectivas las mejoras; y reclamar a las comunidades autónomas medidas "inmediatas" para aliviar la situación laboral de los facultativos mientras se tramita y aplica la norma a nivel nacional.

En cuanto a la aprobación de un Estatuto del Médico, ha indicado que se trata de una norma nacional que regule las condiciones específicas del ejercicio de la profesión.

En concreto, el sindicato ha reclamado que el colectivo disponga de un ámbito propio de negociación con la administración y rechaza que sus particularidades queden diluidas en un marco común con otras categorías profesionales.

Para el Sindicato Médicos Unidos, el Estatuto deberá abordar, entre otras cuestiones, el salario médico, la jornada y los descansos, la continuidad asistencial, la formación continuada, la carrera profesional y la jubilación. "Esta regulación es necesaria para establecer una base común de condiciones dignas para todos los médicos, con independencia de la región en la que trabajen", ha asegurado.

De la misma manera, ha defendido que la transformación de las condiciones laborales de la profesión "no puede abordarse únicamente mediante declaraciones de voluntad". Así, ha pedido una memoria económica "rigurosa" y una financiación "extraordinaria y finalista" que "permita afrontar los cambios necesarios, y garantizar que las medidas se traduzcan en mejoras reales".

"Esta financiación deberá hacer posible el refuerzo de las plantillas, la transformación del actual sistema de guardias, una remuneración adecuada de todas las horas de trabajo médico y la recuperación del poder adquisitivo perdido", ha apuntado, al tiempo que ha avisado de que "cualquier reforma que no incorpore una previsión económica suficiente corre el riesgo de quedarse en una mera declaración de intenciones".

La convocatoria también busca que las administraciones autonómicas adopten medidas "de forma inmediata" que permitan aliviar la situación de los facultativos mientras se tramita el Estatuto del Médico.

Entre ellas, el sindicato ha demandado la creación de mesas de negociación específicas para la profesión y la implantación de la jornada de 35 horas semanales en aquellos territorios donde todavía no se haya alcanzado. Además, ha exigido plantillas suficientes para cubrir las necesidades asistenciales "sin recurrir sistemáticamente al sobresfuerzo de los médicos".

LAS ELECCIONES Y EL GOBIERNO EN FUNCIONES

A juicio de la organización, la convocatoria de elecciones generales y la situación de Gobierno en funciones "no justifican aplazar la respuesta al conflicto médico". Aunque será el nuevo Ejecutivo el que aborde la situación, el sindicato entiende que los ministerios de Sanidad y Trabajo "siguen siendo interlocutores institucionales válidos dentro de las competencias que conservan durante este periodo".

No obstante, ha añadido que las administraciones autonómicas, por su parte, continúan "plenamente operativas" para negociar y adoptar medidas en los ámbitos que les corresponden. "Además, el periodo electoral ofrece, a todas las formaciones políticas, la oportunidad de realizar compromisos públicos explícitos sobre un futuro Estatuto del Médico que mejore las condiciones laborales de toda la profesión", ha recalcado.

Igualmente, el sindicato ha aseverado que "la movilización debe servir para obtener compromisos concretos y abrir una vía de negociación efectiva". "A ninguna de las partes le interesa que el conflicto se prolongue", ha expuesto.

Finalmente, ha hecho un llamamiento a las administraciones central y autonómicas "para que asuman su responsabilidad, abran vías de negociación y ofrezcan respuestas reales a las demandas del colectivo". "La profesión médica y la sanidad española necesitan soluciones estructurales e inmediatas que frenen la degradación actual que afecta, sobre todo, a los pacientes", ha concluido.