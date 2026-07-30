El Sindicato Médico de Ceuta pide la intervención del Estado ante la falta de recursos para atender a los migrantes

Imagen de migrantes cruzando la frontera de Ceuta. - GABRIELA SARDÁ/EUROPA PRESS

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Ceuta (SMC) ha solicitado la intervención del Estado ante la falta de recursos para atender la llegada masiva de personas migrantes que se ha producido en los últimos días y que se suma a las "graves carencias estructurales" del sistema sanitario local.

Así lo recoge la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) en un comunicado en el que muestra su apoyo a los profesionales ceutíes, quienes han aseverado que la llegada de cerca de 2.000 personas en apenas una semana y media ha "desbordado" los recursos de acogida y asistencia de la ciudad.

Para el SMC, se trata de un escenario de "emergencia nacional" que contrasta con la postura del Ministerio de Sanidad, desde donde en los últimos meses se ha asegurado que Ceuta "no es zona de difícil cobertura", además de haber "ignorado" la petición de declaración de zona de potencial conflicto, desastre humanitario y catástrofe, que el sindicato lleva haciendo desde 2021.

En esta línea, los profesionales médicos han aseverado que la crisis migratoria que afronta la ciudad vuelve a demostrar que Ceuta cuenta con "una plantilla insuficiente, servicios tensionados y una presión asistencial que ninguna otra área sanitaria del país soporta en estas circunstancias".

El sindicato ha recordado que esta situación no surge de manera inesperada, sino que es la consecuencia de "años de falta de planificación y de una política sanitaria incapaz de reforzar los recursos de una ciudad sometida permanentemente a una presión asistencial excepcional".

CATÁSTROFE ASISTENCIAL

El SMC ha alertado de que Ceuta se ha convertido en una "auténtica zona de catástrofe asistencial" y tanto sanitarios, como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y servicios de emergencia trabajan "al límite" para responder a una situación "que hace tiempo dejó de ser puntual para convertirse en un problema permanente".

El sindicato ha apuntado que la situación podría agravarse ante una hipotética llegada de decenas de miles de personas, lo que resultaría "completamente inasumible" para unos servicios sanitarios, asistenciales y de emergencia que "ya se encuentran al límite de su capacidad".

Los médicos ceutíes han recordado que cada una de las personas que alcanza la costa necesita una valoración sanitaria inmediata, además de que muchos llegan con cuadros de hipotermia, agotamiento extremo, lesiones traumáticas o síntomas compatibles con ahogamiento.

En paralelo, ha alertado del "colapso" del servicio de Radiodiagnóstico, que debe asumir un elevado número de pruebas destinadas a la determinación de la edad de los inmigrantes mediante radiografías de muñeca y ortopantomografías, "desviando recursos que deberían estar destinados a la atención sanitaria ordinaria".

Asimismo, ha lamentado el fallecimiento de 26 personas en lo que va de año que intentaban alcanzar Ceuta por mar. Para el sindicato, supone una "tragedia que pone de manifiesto la gravedad de una situación que trasciende el ámbito migratorio y tiene también un enorme impacto sanitario y humanitario".

El SMC ha insistido en que esta situación no es únicamente una crisis migratoria, sino también una "emergencia sanitaria" que exige una respuesta inmediata del Estado. Por ello, ha urgido a reforzar los recursos humanos y materiales del Área Sanitaria de Ceuta, dotar de más profesionales a los servicios de Urgencias, Radiología, Atención Primaria y 061, y articular un plan extraordinario que permita atender una situación que supera "con creces" la capacidad ordinaria de la ciudad.