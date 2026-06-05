El sindicato médico CESM pide a Pedro Sánchez que "mueva ficha" para una "negociación real" con el Ministerio de Sanidad

El presidente nacional de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Miguel Lázaro Ferreruela, atiende a los medios en Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Miguel Lázaro Ferreruela, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "mueva ficha" para que propicie una "negociación real" con el Ministerio de Sanidad, que pueda poner fin al conflicto que vive la profesión médica, que pide un Estatuto Marco propio similar al de otros países europeos que le permita la conciliación familiar y mejores condiciones económicas.

Lázaro ha indicado que "hasta ahora" la responsabilidad política del conflicto era "individual" y recaía en la ministra de Sanidad, Mónica García, pero ahora es el Consejo de Ministros, presidido por Sánchez, quien debe tramitar el anteproyecto del estatuto pactado con "los sindicatos de clase", por lo que "hay una responsabilidad política colectiva".

"Exigimos a Pedro Sánchez que asuma esta responsabilidad y genere una negociación real interministerial, que es lo que necesitamos... porque como no hay una negociación real seguimos con la huelga que es la única herramienta de influencia que tenemos los médicos", ha señalado en declaraciones a los medios este viernes en Cáceres, donde se celebra el XV Congreso CESM bajo el lema 'Profesión, dignidad y futuro'.

"En junio hay una huelga y nos plantearemos otras estrategias confrontativas porque nosotros lo tenemos claro: la sanidad pública necesita médicos y la forma de conseguirlos es que se nos reconozca, se nos incentive y se nos valore. No queremos ser los esclavos del siglo XXI, que hasta ahora lo hemos sido", ha espetado el presidente de CESM.

Asimismo, ha recordado que la nueva generación de médicos ya no piensan como los de antes, como "los viejos roqueros de la medicina", sino que quieren conciliar su vida laboral y familiar, quieren tener tiempo de ocio y valoran otras cosas, a las que el sistema público sanitario tiene que adaptarse.

"Esto es un cambio de paradigma", ha sentenciado Lázaro que ha incidido en que la organización actual afecta a los 188.000 médicos del país que están inmersos en el "más grave conflicto sanitario en las últimas dos décadas tras la pandemia".

Así, ha recordado que los médicos quieren un Estatuto Marco propio para que las condiciones laborales las negocien los médicos y se incentive a los profesionales ante la falta de médicos en la sanidad pública que no es capaz de "captar y fidelizar" a sus sanitarios por la situación laboral que padecen.

"MINISTRA IDEOLOGIZADA"

Llegado este punto, ha criticado la posición de la ministra que, a su juicio, está "tremendamente ideologizada" porque a pesar de los 15 meses de conflicto, más de 30 días de huelga con un impacto en casi 3 millones de pacientes, "no ha querido negociar lo que nosotros consideramos que nos merecemos".

"El problema de esta ministra es que ha pactado un estatuto con sindicatos de clase, con sindicatos que tienen un link ideológico con ellos y es en contra de los médicos, sin los médicos", ha lamentado Lázaro, que ha recordado que los pacientes apoyan esta lucha médica porque entienden que es necesaria una reforma estructural de la sanidad pública, cuya sostenibilidad no puede depender de que "el médico no vea a su familia" con jornadas maratonianas que encadenan guardias.

Por todo ello y ante la postura de la ministra, los sindicatos médicos creen que ahora el responsable es el presidente del Gobierno porque el anteproyecto del ministerio pasa por el Consejo de ministro. "Ya no es una responsabilidad de Mónica García", ha enfatizado el presidente de CESM, mientras ha recordado que a la ministra "le ha desbordado su capacidad de gestión" y ahora está centrada en sus "motivos partidistas".

"Ahora el responsable es Pedro Sánchez, porque es el que preside el Consejo de Ministros y es el que ha dado la aprobación para que se inicie la tramitación. Aquí cada palo que aguante su vela. O sea, que si el presidente del Consejo de Ministros es Pedro Sánchez, a quien nosotros estamos ahora refiriéndonos es a él, efectivamente", ha concluido.