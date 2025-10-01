SIME amima a participar en la huelga de médicos de este viernes y exige un Estatuto Médico propio

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Desde Csit Unión Profesional, el Sindicato de Médicos y Facultativos de Madrid (SIME) anima al personal facultativo a participar en la manifestación de este viernes, 3 de octubre, que partirá a las 10.00 horas desde las puertas del Congreso de los Diputados y finalizará ante el Ministerio de Sanidad.

Coincidiendo con la jornada de huelga nacional del sector, SIME reclama la creación de un Estatuto Médico propio y exige medidas concretas para mejorar y dignificar las condiciones laborales y profesionales de médicos y facultativos en el sistema sanitario madrileño.

El SIME se niega a "renunciar a la mejora de sus condiciones laborales y a la defensa de sus derechos profesionales por suplir la carencia estructural de profesionales, y se preguntan por qué a su colectivo se le impide una jornada laboral con máximo 35 horas semanales y derecho a conciliar, como el resto de empleados públicos".

Con independencia de lo que acabe pasando con la negociación y eventual aprobación del nuevo Estatuto Marco, desde el Sindicato de Médicos y Facultativos de Madrid, además reclaman al Servicio Madrileño de Salud, SERMAS, "la implantación de unas medidas "alcanzables en el marco de las competencias autonómicas que mejoren y dignifiquen indefectiblemente el ejercicio profesional de la medicina en el sistema sanitario madrileño".