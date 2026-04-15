El SIMAG denuncia sueldos insuficientes de los MIR y grandes diferencias entre comunidades

Archivo - Imagen de recurso de un quirófano. - SANTYPAN/ ISCTOK - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Granada (SIMAG) ha publicado un informe en el que denuncia que las retribuciones de los médicos internos residentes (MIR) en España son insuficientes en relación con su nivel de exigencia y responsabilidad, además advierte de las importantes diferencias entre comunidades autónomas, tras años de recortes progresivos y con subidas lineales que considera insuficientes.

El informe parte de la hipótesis de que los MIR realizan una guardia semanal, lo que supone aproximadamente 80 horas mensuales, de las cuales estima que 50 corresponden a días laborables, 17 a domingos o festivos y otras 13 a sábados.

Según el documento, las retribuciones mensuales medias sin guardias van desde los 1.447 euros brutos al mes en el residente de primer año, que una vez descontado el IRPF y la Seguridad Social queda en una retribución neta de 1.225 euros al mes, hasta los 1.973 euros brutos al mes en el MIR de quinto año, que descontados IRPF y la Seguridad Social quedan en un sueldo neto de 1.531 euros al mes.

Por su parte, las retribuciones anuales medias sin guardias van desde los 19.974 euros brutos al año en el residente de primer año, que aplicados los descuentos de IRPF y Seguridad Social queda en 17.085 euros netos al año, hasta los 27.333 euros brutos al año en el MIR de quinto año, que con los descuentos queda en de 21.474 euros netos al año.

En cuanto al salario por comunidades autónomas, Asturias es la región donde menos cobran los MIR, con 16.100 euros anuales netos en el primer año y 20.075 en el quinto. Por el contrario, el País Vasco ofrece las retribuciones más altas en el primer año, con 18.435 euros netos anuales, mientras que Canarias lidera el salario en el quinto año, con 22.630 euros anuales.

SUELDOS CON INCLUYENDO GUARDIAS

Incluyendo las guardias, las retribuciones medias mensuales oscilan entre los 2.806 euros brutos en el primer año de MIR, que tras aplicar los descuentos de IRPF y Seguridad Social se sitúan en 2.087 euros netos al mes, y los 3.929 euros brutos en el quinto año, que se traducen en 2.758 euros netos mensuales.

En términos anuales, los ingresos medios van desde los 36.273 euros brutos en el primer año, equivalentes a 27.183 euros netos tras deducciones, hasta los 50.796 euros brutos en el quinto año, que quedan en 35.934 euros netos al año.

En cuanto al salario por comunidades autónomas, Andalucía es la región donde menos cobran los MIR, incluyendo las guardias, con 25.380 euros netos anuales en el primer año, mientras que en el quinto año la cifra más baja se registra en Extremadura, con 33.600 euros. Por el contrario, Navarra ofrece las retribuciones más elevadas, con 29.850 euros netos anuales en el primer año y 39.135 euros en el quinto.

Con estos datos, las diferencias salariales entre comunidades autónomas, incluyendo las guardias, alcanzan los 4.470 euros anuales en el primer año de residencia y los 5.535 euros en el quinto año.