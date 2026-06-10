Archivo - SIETeSS y SETSS reivindican que el técnico superior sanitario sea ubicado en el Grupo B de clasificación profesional - SETSS - Archivo

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETeSS) y la Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios (SETSS) han reivindicado que estos trabajadores sean reconocidos en el Grupo B de clasificación profesional por su "valor profesional, técnico, científico y asistencial".

Es necesario "avanzar de forma definitiva en su reconocimiento profesional, académico y retributivo", han indicado en relación con estos sanitarios y con motivo de la celebración, este domingo, 14 de junio, del Día de los Técnicos Superiores Sanitarios, "fecha para visibilizar el papel imprescindible de un colectivo profesional que forma parte esencial del funcionamiento diario del sistema sanitario".

Así, bajo el lema 'Somos Técnicos Superiores Sanitarios. Somos Grupo B. Somos esenciales', SIETeSS y SETSS han recordado que estos profesionales "están presentes en todas las especialidades sanitarias de formación profesional de Grado superior, desempeñando funciones esenciales en el diagnóstico, el tratamiento, la prevención, el seguimiento de enfermedades, la investigación y otros ámbitos imprescindibles para una Sanidad moderna, segura y de calidad".

"Estamos presentes en ámbitos tan relevantes como Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, Audiología Protésica, Dietética, Documentación y Administración Sanitarias, Higiene Bucodental, Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Laboratorio Clínico y Biomédico, Ortoprótesis y Productos de Apoyo, Prótesis Dentales, Radioterapia y Dosimetría o Salud Ambiental", han manifestado.

No obstante, han explicado que, pese a ello, estos sanitarios "continúan sin recibir el reconocimiento que corresponde a su formación, a sus competencias y a las responsabilidades que asumen diariamente en los servicios sanitarios". Por ello, "el reconocimiento en el Grupo B debe abordarse de forma inmediata", han puesto de manifiesto, explicando que "no se trata de una aspiración simbólica ni de una reivindicación coyuntural".

UNA SITUACIÓN DE "JUSTICIA"

En este sentido, han subrayado que esta petición se ubica en el "encaje profesional" que "corresponde a quienes poseen una titulación de técnico superior y desempeñan funciones de alta cualificación técnica dentro del sistema sanitario". "El Grupo B es una cuestión de justicia profesional, clasificación adecuada y coherencia con la formación, las competencias y las responsabilidades que los técnicos superiores sanitarios ya asumen diariamente", han resumido.

"Retrasar este reconocimiento supone mantener una situación injusta para miles de profesionales que sostienen áreas esenciales del sistema sanitario", han proseguido, para agregar que defienden también "la evolución académica de las titulaciones" hacia "estudios universitarios de Grado". "Esta transformación responde a la necesidad de actualizar la formación, homologar la profesión con el entorno europeo y adaptarla a la creciente complejidad técnica, científica y asistencial del sistema sanitario", han manifestado.

Además, SIETeSS y SETSS han declarado que "la reciente movilización del colectivo ha vuelto a poner de manifiesto el profundo malestar existente" ante "años de bloqueo, falta de soluciones reales y ausencia de voluntad política para resolver una situación que afecta directamente al reconocimiento de miles de profesionales en todo el Estado". "Exigimos coherencia, justicia profesional y respeto a una profesión que ha evolucionado profundamente", han aseverado.

Por último, y tras señalar que "detrás de cada diagnóstico, de cada prueba, de cada imagen, de cada muestra, de cada tratamiento, de cada dato clínico y de cada proceso sanitario hay profesionales altamente cualificados que merecen ocupar el lugar que les corresponde", han pedido avanzar "de forma efectiva" en "el reconocimiento profesional, académico y laboral del colectivo".