SICM-CSIT Unión Profesional reclama a Sanidad un sistema de acreditación para personal de gestión y servicios

Archivo - Mujer en el mostrador de un centro de salud. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Independiente de la Comunidad de Madrid (SICM), federado en CSIT Unión Profesional, ha reclamado al Ministerio de Sanidad la creación de un sistema específico de acreditación y reconocimiento de competencias profesionales para el personal estatutario de gestión y servicios.

La propuesta está incluida en las aportaciones del sindicato al trámite de consulta pública del proyecto de Real Decreto sobre diplomas de acreditación y busca que la futura norma contemple una visión más amplia de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS).

SICM ha puesto en valor el trabajo de los profesionales administrativos y de gestión en el sistema sanitario, recordando de este modo que el funcionamiento del SNS no depende solo de la labor asistencial. Según ha explicado, el personal encargado de contratación, gestión económica y admisión de pacientes, entre otras tareas, se especializa durante años, pero no existen instrumentos oficiales que acrediten y reconozcan estas competencias.

En este contexto, ha aseverado que, a su juicio, la modernización del SNS debe alcanzar a todos los colectivos que lo integran. "No podemos construir un modelo de reconocimiento profesional que avance únicamente para unos profesionales mientras otros, igualmente imprescindibles para el funcionamiento de la sanidad pública, continúan sin disponer de mecanismos que reconozcan oficialmente su experiencia y especialización", ha afirmado.

El sindicato plantea que las acreditaciones puedan ser consideradas en los procesos de carrera profesional, promoción interna, movilidad, provisión de puestos de trabajo y desarrollo profesional, según la normativa que resulte de aplicación.

Asimismo, pide que las futuras reformas del Estatuto Marco incorporen instrumentos que garanticen oportunidades efectivas de progresión profesional para todas las categorías, a fin de evitar que el desarrollo de unos colectivos suponga el estancamiento de otros.

El SICM ha subrayado que su propuesta de reconocimiento de competencias para el personal de gestión y servicios "no pretende equiparar funciones profesionales diferentes, sino favorecer un modelo de reconocimiento adaptado a las competencias propias de cada colectivo".

En este sentido, ha insistido en que reconocer la especialización del personal administrativo y de gestión supone reconocer la realidad presente en la sanidad, con unos profesionales que, tras años de experiencia, desarrollan competencias altamente especializadas y contribuyen a la calidad, la eficiencia y el buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.