SESPAS reclama una 'Estrategia Nacional de Seguridad Acuática' para prevenir las muertes por ahogamiento en España - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) ha reclamado la constitución de una 'Estrategia Nacional de Seguridad Acuática' con el objetivo de prevenir las muertes por ahogamiento en España, que se han contado por 217 en los seis primeros meses del año.

De este modo, y a tenor de este dato procedente del 'Informe Nacional de Ahogamientos' de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS), así como de la celebración, este sábado, 25 de julio, del Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos, esta sociedad científica ha hecho este llamamiento para coordinar las políticas preventivas, mejorar la vigilancia epidemiológica y reducir de forma sostenida tanto las muertes como las secuelas asociadas a estos episodios.

Los mismos representan "una de las principales causas de muerte por lesiones no intencionadas en el mundo", ha continuado SESPAS, que ha recordado que el ahogamiento "no debe verse como un accidente inevitable, sino como un problema de salud pública ampliamente prevenible". Estos sucesos no son "aislados o excepcionales", sino "un problema persistente que requiere una respuesta estructural, coordinada y mantenida durante todo el año", ha aseverado.

Ahondando en el citado documento de la RFESS, ha declarado que entre 2015 y 2025 se registraron en España 4.602 muertes por ahogamiento no intencional, concentrándose el 56,4 por ciento entre junio y septiembre, pero produciéndose todo el año. Por ello, considera que las campañas de verano "deben complementarse con políticas preventivas estables".

"El perfil de las víctimas apenas ha cambiado en la última década: la mayoría son hombres adultos y el riesgo aumenta entre las personas mayores, debido, entre otros factores, a la mayor presencia de enfermedades crónicas, fragilidad y multimorbilidad", ha proseguido, para añadir que "una parte relevante de los fallecimientos se produce, además, en playas y otros espacios naturales sin servicio de socorrismo".

GRUPOS VULNERABLES

En este sentido, ha sostenido que es necesario desarrollar intervenciones adaptadas a las características y circunstancias de los grupos con mayor exposición o vulnerabilidad, como "las personas mayores, la infancia, turistas, pescadores y pescadoras, deportistas y quienes realizan actividades recreativas en espacios acuáticos naturales".

Con todo, ha indicado que el referido plan propuesto debe estar liderado por el Ministerio de Sanidad y coordinado con las comunidades autónomas, las entidades locales y los sectores implicados en la educación, el turismo, la protección civil, el deporte y la seguridad marítima. Así, aboga por extender la educación en seguridad acuática desde edades tempranas, promover el aprendizaje universal de la natación y las competencias básicas de autoprotección, desarrollar programas para los grupos de mayor riesgo y adaptar los servicios de vigilancia, señalización y socorrismo a las características de cada espacio.

Junto a ello, apuesta por incorporar la seguridad acuática a las políticas de adaptación al cambio climático. "El aumento de las temperaturas y la prolongación de los periodos cálidos pueden intensificar el uso de playas, piscinas, ríos y embalses, mientras que las lluvias torrenciales, las inundaciones y las crecidas repentinas generan nuevos riesgos", ha indicado, para agregar que es oportuno "incluir la prevención de los ahogamientos en los planes de protección civil, adaptación climática y gestión de emergencias".

Por último, y enfatizando que la prevención debe abordarse como una "auténtica política de salud pública", basada en la evidencia científica, la coordinación institucional y la evaluación continua, SESPAS ha señalado que se necesita un Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de las Lesiones por Ahogamiento.