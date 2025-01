SESPAS pide a las autoridades medidas "urgentes" para proteger a la población vulnerable en conflictos bélicos

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) insta a las autoridades internacionales y a los gobiernos implicados a priorizar la salud pública en los territorios afectados por conflictos bélicos y a tomar medidas "concretas y urgentes para proteger a las poblaciones vulnerables y vulneradas".

Así lo indica el tercer volumen de la serie 'Salud Pública y Conflictos Bélicos', elaborado por SESPAS titulado 'Grupos Vulnerados en Conflictos'. La Sociedad propone el fortalecimiento de los sistemas de la salud, facilitar el acceso a la ayuda humanitaria sin restricciones, proporcionar servicios de salud mental y apoyo psicosocial, así como reforzar las estructuras internacionales como la ONU.

"Organizaciones internacionales, gobiernos y comunidades locales entre otros deben trabajar de manera colaborativa para asegurar que los grupos vulnerados en conflictos armados reciban la protección y el apoyo que necesitan y merecen. Solo a través de un enfoque integral y colaborativo se puede mitigar el impacto devastador de los conflictos armados en estas poblaciones y construir un futuro más seguro y saludable para todos", asegura el informe.

En este sentido, SESPAS ha explicado que entre la población vulnerable se encuentran mujeres, menores, personas mayores y el colectivo LGTBIQ+. "Sufren desproporcionadamente las consecuencias directas e indirectas de la violencia, como lesiones físicas, traumas psicológicos, desplazamientos forzados, falta de acceso a servicios básicos de salud y nutrición y la destrucción de infraestructuras sanitarias", resalta el documento.

En concreto, señala que las mujeres y las niñas son las principales víctimas de violencia sexual en situaciones de guerra, "lo que no solo pone en riesgo su integridad física y emocional, sino que también expone a miles de ellas a embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual (ITS), incluido el VIH, y traumas psicológicos severos".

Además, "la violencia y las violaciones de derechos humanos contra las mujeres persisten en todas las fases de los conflictos, antes, durante y después de estos. La impunidad de los perpetradores, que van desde agentes estatales hasta miembros de grupos armados y personal humanitario, es frecuente y contribuye a la perpetuación de estos abusos", advierten en el documento.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y COLECTIVO LGTBIQ+

El informe también destaca el grave impacto que los conflictos armados tienen en las personas mayores y aquellas con discapacidad, "quienes se enfrentan a una vulnerabilidad extrema en estos contextos". Para la Sociedad, la interrupción de los servicios de salud y asistencia social, junto con la falta de movilidad, les impide acceder a atención médica adecuada, medicamentos y otros apoyos esenciales. Además, indica que la destrucción de infraestructuras y el desplazamiento forzado exacerban su situación, "aumentando el riesgo de abandono, malnutrición y condiciones crónicas no tratadas".

Por otro lado, destacan la vulnerabilidad de las personas del colectivo LGTBIQ+ en contextos de conflicto armado, "quienes a menudo sufren violencia específica, discriminación y exclusión social". "La falta de protección jurídica en muchos países y la estigmatización agravan su situación, impidiéndoles acceder a servicios de salud esenciales y exponiéndoles a mayores riesgos, como violencia sexual, tortura y malos tratos", apunta el documento.