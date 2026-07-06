SESPAS llama a reorientar el sistema sanitario hacia la prevención y combatir los determinantes sociales de la salud

Archivo - Doctora en una consulta médica. - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) ha publicado un monográfico especial con motivo del 40 aniversario de Ley General de Sanidad en el que diferentes expertos llaman a reorientar el Sistema Nacional de Salud (SNS) hacia la prevención de la enfermedad, al tiempo que instan a combatir los determinantes sociales de la salud.

La publicación reúne 13 artículos elaborados por más de 25 especialistas de disitintas disciplinas, con aportaciones de la Junta Directiva de SESPAS y de cuatro de sus sociedades federadas, la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), la Red Española de Atención Primaria (REAP), la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y la Sociedad Española de Salud Ambiental (SESA).

A través de estos análisis, plantea las transformaciones que necesita el sistema para responder a los retos actuales de la población, como son el envejecimiento, el aumento de enfermedades crónicas, las desigualdades sociales y de género, la creciente importancia de la salud mental, la digitalización, los intereses comerciales que perjudican la salud y los riesgos ambientales.

La Ley General de Sanidad consolidó un sistema público, universal, descentralizado y financiado solidariamente, además de reconocer la Atención Primaria (AP) como eje e incorporar la prevención y la promoción de la salud entre sus funciones esenciales. Sin embargo, el monográfico advierte de que el desarrollo posterior ha girado en torno a hospitales, especialización, tecnología y tratamientos, en detrimento de la salud pública y la prevención.

Uno de los principales mensajes del monográfico es que el Sistema Nacional de Salud debe avanzar desde un modelo predominantemente orientado a atender la enfermedad hacia otro con mayor capacidad para anticiparse a los problemas de salud. Para ello, propone reforzar la vigilancia epidemiológica, la promoción de la salud, la preparación frente a emergencias y la coordinación con ámbitos como el medioambiente, el empleo, la educación, el urbanismo, la vivienda o la regulación comercial.

A este respecto, incide en el papel de la Agencia Estatal de Salud Pública y aboga por su puesta en marcha efectiva, con capacidad técnica y recursos para proteger y promover la salud de toda la población, como medida prioritaria.

En esta línea, el presidente de SESPAS, Manuel Herrera, ha recordado que "la salud no empieza en un hospital", sino "mucho antes", y ha apuntado al papel de la educación, el empleo, la vivienda, el entorno social y económico. Por ello, ha resaltado que actuar sobre los determinantes sociales de la salud no solo permite prevenir enfermedades, sino también reducir desigualdades y mejorar la sostenibilidad del sistema sanitario.

FORTALECER LA ATENCIÓN PRIMARIA

Entre las claves para completar el sistema sanitario universal, el monográfico apunta el fortalecimiento de la Atención Primaria y Comunitaria para que vuelva a situarse en el centro, se mejore su capacidad de resolución y se refuerce la continuidad de la atención. También plantea aprovechar mejor las competencias de los diferentes perfiles profesionales y acercar las actuaciones de promoción y prevención a los hogares, los barrios y las comunidades.

Además, reclama que el principio de equidad guíe la planificación sanitaria, la distribución de recursos, la investigación y la evaluación de políticas públicas. "Las desigualdades en salud no son inevitables, son el resultado de condiciones sociales, económicas y ambientales que pueden y deben ser abordadas", insiste Herrera.

SESPAS y sus sociedades federadas también coinciden en la necesidad de desarrollar políticas públicas transversales y regulación y garantizar información independiente, la protección de los derechos de la ciudadanía y una mayor colaboración entre administraciones, profesionales y comunidades para responder a los desafíos sanitarios.

De este modo, los expertos descartan sustituir el modelo sanitario que nació en 1986, pero hacen hincapié en la necesidad de actualizarlo y adaptarlo a los retos actuales, preservando la universalidad y la solidaridad que constituyen sus bases.

Para SESPAS, este 40 aniversario de la ley debe servir para renovar el compromiso político y colectivo con el derecho a la salud. Como concluye Manuel Herrera, el futuro de la Ley General de Sanidad "no está garantizado por lo que fue, sino por lo que sea capaz de seguir siendo", porque los derechos "se construyen, se desarrollan y, si no se cuidan, se debilitan".