Archivo - SESPAS celebra el aprobado Estatuto de Agencia Estatal de Salud Pública, pero señala que requiere financiación sostenida - UNAIHUIZIPHOTOGRAPHY/ ISTOCK - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) ha celebrado la aprobación, este martes y en Consejo de Ministros, del Estatuto de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), pero ha recordado que existen "retos pendientes para su puesta en marcha" y para "cumplir sus objetivos", y es que "su funcionamiento efectivo requerirá financiación sostenida", entre otras medidas.

La publicación del elemento central del órgano es "un paso decisivo" para su activación, ha indicado, por lo que, "a la espera de conocer el texto definitivo y valorar en detalle su contenido", considera que es "una buena noticia". "Este avance da continuidad a una iniciativa largamente demandada y consolida el trabajo realizado durante años para reforzar las capacidades de la salud pública en España", ha expuesto.

En este sentido, la sociedad científica ha manifestado que "se abre así una nueva etapa para dotar a la Agencia de los recursos y las herramientas necesarios para desarrollar plenamente sus funciones". De hecho, ha subrayado que es necesario "garantizar una dotación suficiente y sostenida de recursos humanos, técnicos y financieros, acorde con las responsabilidades que debe asumir".

Es oportuno "atraer y retener a profesionales con una elevada cualificación científico-técnica, tanto en los puestos de dirección como en los equipos técnicos", ha continuado, para añadir que "será necesario ofrecer condiciones que permitan incorporar y mantener el conocimiento y la experiencia que requiere una institución de estas características, así como favorecer la formación y el desarrollo profesional".

REFORZAR LA VIGILANCIA DE SALUD PÚBLICA

Además, y tras reconocer el esfuerzo institucional realizado para hacer posible un avance "fundamental" que "responde a una necesidad histórica del sistema sanitario y acerca la posibilidad de contar con una estructura estatal con capacidad para reforzar la vigilancia en salud pública, evaluar riesgos y mejorar la preparación y respuesta ante crisis sanitarias", SESPAS ha insistido en que "la independencia técnica y la solvencia científica deben guiar el funcionamiento".

Por ello, considera que la consolidación de la AESAP "requiere estabilidad y continuidad para que pueda desarrollar su labor más allá de los ciclos políticos y fundamentar sus actuaciones en la mejor evidencia disponible". Junto a ello, se precisará de mecanismos de cooperación eficaces con las comunidades autónomas, respetando sus competencias y facilitando el intercambio de información y el trabajo conjunto, así como de una colaboración con los sectores del medio ambiente, la educación y la movilidad.

Por último, y una vez destacada la importancia de reforzar la coordinación internacional para compartir información y conocimiento, detectar amenazas de forma temprana y articular respuestas conjuntas ante riesgos que trascienden las fronteras, ha concluido mostrando su disposición a poner el conocimiento y la experiencia de sus sociedades federadas al servicio, con los objetivos de anticiparse a los riesgos, responder ante las emergencias y contribuir a mejorar la salud y reducir las desigualdades en la población.