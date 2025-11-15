El Servicio Navarro de Salud envía más de 34.000 mensajes a pacientes para valorar la satisfacción con la red pública

PAMPLONA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea enviará los días 17,18 y 19 de noviembre alrededor de 34.369 mensajes a móviles (SMS) a pacientes atendidos en la red pública navarra en los últimos meses en consultas externas de Atención Hospitalaria, hospitalización, urgencias hospitalarias, Atención Primaria y Salud Mental y hospitales de día.

El objetivo es, como en años anteriores, realizar la Encuesta de Satisfacción del SNS-O para conocer y evaluar el grado de satisfacción con la atención recibida, así como la percepción de los servicios en diferentes ámbitos y cuestiones como la accesibilidad, el confort, la calidad de la información ofrecida o el trato de los profesionales de todo el sistema.

Con los resultados obtenidos, que se harán públicos en el primer cuatrimestre de 2026, el SNS-O realizará "un exhaustivo análisis para detectar las áreas de mejora" y se tendrán en cuenta para poner en marcha acciones "que respondan a la demanda de las personas usuarias", explica en un comunicado el Gobierno de Navarra.

En el SMS estará identificado el remitente como Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en concreto, 'salud.comunicaciones.automaticas@navarra.es' y figurará el nombre y las iniciales de los apellidos del o de la paciente. En el mensaje se proporciona un enlace que llevará directamente al formulario donde se puede cumplimentar una encuesta de satisfacción en unos minutos. Mediante esta encuesta, los pacientes podrán valorar la experiencia mediante respuestas cuantitativas, pero también podrán añadir todos los comentarios que deseen.

Este año también recibirán un mensaje para responder el cuestionario las personas que no han acudido a alguna consulta programada, para que se puedan conocer las causas de las consultas fallidas y su posterior análisis y mejora.

Desde el Departamento de Salud se anima a la población que sea receptora de este mensaje a que participe, ya que estas encuestas "son una herramienta efectiva, no solo de conocimiento, sino de mejora continua". La Encuesta de Satisfacción del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea es una vía de comunicación para "conocer su opinión y percepción y poder realizar las mejoras oportunas en el sistema sanitario público".