El servicio de autotest de VIH de Cesida logra más de 3.200 solicitudes en un año

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Estatal de VIH y Sida (Cesida) ha informado este lunes de que su servicio de envío de autotest del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ha registrado 3.234 solicitudes entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025, y un 43 por ciento de los solicitantes se realiza esta prueba por primera vez.

Todo ello confirma que el programa enVIHos está llegando a personas que no acudirían a un centro sanitario por "estigma, miedo o falta de información", y es que incluye instrucciones detalladas y acceso a la Línea Positiva (900 102 833), un servicio telefónico anónimo que acompaña durante todo el proceso de autodiagnóstico.

Los datos recogidos también muestran que el 86 por ciento de las solicitudes proceden de personas entre 20 y 35 años; que el 73 por ciento de solicitantes son hombres cis, mientras que la orientación sexual mayoritaria es la homosexual (56 por ciento); y que un 19 por ciento ha indicado desconocimiento sobre dónde realizarse la prueba.

Madrid es la comunidad autónoma que más solicitudes ha registrado, con 740 envíos, seguida de Andalucía (592), la Comunidad Valenciana (555) y Cataluña (375).

Aunque se han implementado recordatorios en el propio servicio, la tasa de respuestas se ha mantenido en el 5 por ciento del total, lo que representa 130 personas, un porcentaje "reducido". De todos ellos, se han registrado trece casos positivos.

El secretario general de Cesida, Oliver Marcos, ha destacado la importancia de implementar programas de este tipo para derribar las barreras en el acceso a estas pruebas, y es que el miedo, la vergüenza y el estigma son motivos por los que la gente no accede a la detección precoz.

A lo largo del 2025, Cesida ha consolidado un modelo de difusión basado en redes sociales, 'influencers' y aplicaciones de citas dirigidas a la comunidad LGBTQ+ como Grindr. Mientras que un 76 por ciento de los usuarios ha conocido el servicio a través de Internet y redes sociales, un 6 por ciento lo ha hecho a través de la mencionada plataforma.

Cesida prevé formalizar el próximo mes de enero un acuerdo nacional con la aplicación de citas que permitirá una difusión permanente y dirigida geográficamente para ampliar el acceso a la prueba. Cabe destacar que enVIHos es un servicio prestado a través del convenio firmado con la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, y permite a cualquier persona recibir en su domicilio, de forma gratuita y con total privacidad, hasta cuatro autotest del VIH al año.

Además, presentará una nueva campaña para reforzar el mensaje de la importancia de conocer el estado serológico, en colaboración con creadores de contenido como Crujiente, Lord Ébano y Abi Power, y a través de un tono informativo, cercano y humorístico.

Bajo el concepto de tres 'carteros especiales' que reparten los kits de autotest, la campaña busca ampliar el alcance del servicio entre la población general, mujeres y la comunidad LGTBIQ+, y contará con distintos formatos y piezas promocionales que se irán difundiendo progresivamente a lo largo del año.