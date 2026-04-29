SER, SEMG y SEMERGEN se alían para garantizar la atención sanitaria en zonas de difícil cobertura

Archivo - Hombre en el médico. - LIUDMILA CHERNETSKA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Reumatología (SER), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) se han aliado para garantizar la cobertura sanitaria en zonas de difícil cobertura a través de la iniciativa 'Rutas de Salud'.

Según han aseverado en un comunicado, el lugar de residencia sigue condicionando en muchos casos el acceso a la atención sanitaria en España. La cobertura de determinadas plazas médicas es un "reto estructural" en zonas rurales, insulares o con especiales dificultades demográficas y de conectividad.

En este contexto, las sociedades científicas han mostrado su disposición a las administraciones para analizar la situación y ayudar en el diseño de respuestas eficaces que favorezcan la presencia estable de profesionales en estos entornos, donde la población ve comprometida su asistencia sanitaria.

"Este es un problema que atraviesa todo el sistema, desde el ámbito hospitalario hasta la Atención Primaria. Por eso las sociedades firmantes compartimos una misma causa: defender una sanidad de calidad, con buenas condiciones para los profesionales y capaz de atender a los pacientes como merecen, vivan donde vivan", ha destacado el presidente de la SER, Marcos Paulino.

En la misma línea, la presidenta de SEMG, Pilar Rodríguez Ledo, ha subrayado que "la equidad sanitaria no puede quedarse en un principio teórico", sino que tiene que convertirse en una "realidad efectiva". Para ello, el vicepresidente de SEMERGEN, Rafael Manuel Micó, ha apostado por crear condiciones que permitan "atraer y retener talento".

MAPA DE PLAZAS DE DIFÍCIL COBERTURA

Como primer paso, la SER, SEMG y SEMERGEN se han propuesto elaborar un mapa nacional de plazas de difícil cobertura, que permitirá disponer de una visión homogénea y actualizada de la situación, identificar prioridades y orientar las actuaciones.

A partir de este análisis, la iniciativa impulsará propuestas orientadas a mejorar las condiciones profesionales, reforzar la planificación sanitaria y promover modelos organizativos más flexibles que acerquen la atención a los territorios con mayores dificultades.

Entre ellas, el desarrollo de redes asistenciales, el uso de la telemedicina, las consultas compartidas o el apoyo especializado a distancia, "siempre como complemento de la atención presencial y no como sustitución".

Las sociedades científicas apuestan por ofrecer una respuesta coordinada y colaborativa a este desafío, por lo que se han mostrado abiertas a la participación de administraciones sanitarias, organizaciones profesionales, asociaciones de pacientes y entidades privadas.