Archivo - SEPSM reivindica aumentar el número de psiquiatras en España para alcanzar la media europea de 18 por 100.000 habitantes - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), la doctora Marina Díaz Marsá, ha reivindicado el aumento del número de psiquiatras en España para alcanzar la media europea, que es de entre 18 y 20 profesionales por cada 100.000 habitantes.

En la actualidad, España dispone de aproximadamente 12 psiquiatras por cada 100.000 personas, dato que ha reclamado elevar "ante la creciente demanda en salud mental", sobre todo, en población juvenil. La demanda "no ha ido acompañada de un aumento correlativo en los recursos humanos ni en las infraestructuras de la red pública", ha explicado.

Además, y con motivo de la celebración, este sábado, 10 de octubre, del Día Mundial de la Salud Mental, Díaz Marsá ha denunciado que existe "un elevado porcentaje de psiquiatras con más de 60 años", por lo que "se espera un gran número de jubilaciones en los próximos años".

"La demanda asistencial creciente no puede asumirse con los medios con los que contamos actualmente", ha asegurado, para pedir "recursos humanos y materiales acordes con esta realidad", ha afirmado.

El contexto actual expuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestra que más de 1.000 millones de personas padecen algún tipo de trastorno mental, siendo una de las principales causas de carga de enfermedad y discapacidad a nivel global. En España, el 29 por ciento de la población padece alguno, con especial prevalencia de los cuadros de ansiedad y depresión.

También la depresión y la ansiedad, junto a los trastornos del comportamiento, son las principales causas de enfermedad y discapacidad en los adolescentes, siendo especialmente vulnerables a la posibilidad de sufrir exclusión social, discriminación, estigmatización, dificultades educativas y mala salud física, lo que a su vez puede llevarlos a incurrir en conductas de riesgo.

En este sentido, el 'Barómetro Juventud, Salud y Bienestar 2025', que realiza Fad Juventud cada dos años, expuso que el 54,7 por ciento de los jóvenes había tenido algún problema psicológico, psiquiátrico o de salud mental en el último año, cifra inferior a las de 2021 y 2023, pero muy superior a la de 2017. Junto a ello, el 42,8 por ciento había recibido algún diagnóstico profesional en algún momento de su vida, principalmente de ansiedad, pánico o fobias (17,9%) o depresión (15,7%).

En esta línea, y en cuanto a muertes consumadas por suicidio, los datos provisionales de defunciones en 2025, según la causa de muerte, y publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), señalan que hasta los 14 años se produjeron 18 (17 en 2024), mientras que entre 15 y 24 años fueron 216 (327 en 2025). En el cómputo general han sido tres años consecutivos de descenso, pero el suicidio sigue siendo un importante problema de salud pública.

INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN LA ADOELSCENCIA

Al respecto, Díaz Marsá ha destacado la "influencia incontestable" por el uso intensivo de las redes sociales, porque "amplifican necesidades muy propias de la adolescencia", así como "la banalización de las drogas, especialmente del cannabis, que lleva a muchos adolescentes y adultos jóvenes a subestimar sus riesgos". Las redes pueden ayudar a explorar intereses y conectar con iguales, pero también fomentan la comparación constante, la idealización del cuerpo y el miedo a quedarse fuera, con impacto especial en adolescentes que ya tienen problemas de ánimo o disregulación emocional.

Por ello, la sociedad científica ha desarrollado en los últimos meses una labor de concienciación con los partidos políticos, a los que ha solicitado una regulación eficiente de las redes sociales que evite que su mal uso influya tan negativamente en el bienestar mental de la juventud española.

Por su parte, sobre la banalización de las drogas, el vicepresidente de la SEPSM, el doctor Josep Antoni Ramos Quiroga, ha indicado que "su consumo es especialmente peligroso cuando es muy frecuente o se inicia a edades tempranas, en una etapa crítica de maduración cerebral". "La evidencia científica indica que el consumo de cannabis durante la adolescencia se asocia a una mayor probabilidad de desarrollar depresión y conductas suicidas en etapas posteriores, así como a un peor rendimiento académico, mayor abandono escolar y dificultades significativas en el funcionamiento global", ha asegurado.

"Hay que tener en cuenta que el cannabis disponible en la actualidad, particularmente en forma de productos de alta potencia, se asocia a un mayor riesgo de síntomas psicóticos, trastornos de ansiedad, depresión y desarrollo de trastorno por consumo de cannabis, en comparación con las variedades de menor potencia consumidas en décadas anteriores", ha expuesto.