SEPAR destaca ser "referente internacional" en la investigación de la apnea del sueño desde hace más de dos décadas

Archivo - Hombre roncando. - CHAMELEONSEYE/ISTOCK - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) se ha consolidado como una de las "instituciones líderes" en el ámbito internacional en la investigación de la apnea obstructiva del sueño (AOS) y de otros trastornos respiratorios del sueño (TRS), como el síndrome de hipoventilación por obesidad (SHO).

SEPAR, además de "liderar la investigación de la AOS/SHO" en España, es una institución "puntera" en los estudios del sueño en la órbita internacional. Con motivo del Día Mundial del Sueño, que se celebra el 13 de marzo, GlobalData ha estimado que España se mantiene entre los seis o siete países del mundo con mayor reclutamiento en ensayos clínicos sobre apnea del sueño, y representa entre el 3 y el 5 por ciento de la actividad global.

En Europa, ocupa una posición media-alta junto a Italia y Países Bajos, solo por detrás de Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido, consolidándose como uno de "los actores principales en estudios multicéntricos internacionales".

SEPAR ha sostenido el liderazgo de la Neumología española en la investigación internacional de la AOS/SHO, a través del impulso de ensayos clínicos, pero también de otros estudios y consensos internacionales. También lo ha hecho con acciones como la celebración del Año SEPAR 2025-2026, con el que lidera la concienciación, el diagnóstico y el tratamiento de los TRS; la producción científica, para la que cuenta con 79 unidades de sueño acreditadas.

En 2002 nace el Programa Integrado de Investigación del Sueño (PII) de SEPAR, paraguas bajo el que se agruparon las investigaciones de diversos centros y que fue "germen fundamental" para la creación de la Red Española de Investigación del Sueño, conocida internacionalmente como la Spanish Sleep Network (SLN), integrada actualmente por más de 100 investigadores. A través del PII se han impulsado ensayos clínicos multicéntricos con la participación de hasta 25 hospitales españoles, con resultados publicados en revistas como 'The Lancet', 'JAMA' o 'The British Medical Journal'.

COLABORACIÓN Y GENEROSIDAD

El jefe de Medicina Respiratoria del Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida, y sexto autor con más estudios de sueño en el mundo, Ferran Barbé, ha asegurado que "la colaboración y el espíritu de generosidad entre los investigadores, fruto de un decálogo de valores, fueron claves para el éxito de este grupo que, desde su fundación, trabaja con valores como la acogida de nuevos centros, la estructura colaborativa, priorizando el interés colectivo sobre el individual, de forma eficiente y con diversos líderes para distintos estudios".

Uno de los avances más importantes fruto de la investigación del PII/SLN ha sido el fenotipo de AOS sin somnolencia, que, aunque con pocos síntomas, aumenta el riesgo cardiovascular, así como la demostración, a través de diversos estudios fisiopatológicos, de la asociación de la AOS con el desarrollo de hipertensión arterial y el cáncer. Sus estudios multicéntricos validaron la polisomnografía domiciliaria, "mejorando el diagnóstico, la accesibilidad y reduciendo costes"; además, profundizaron en el manejo personalizado de la AOS y demostraron la eficacia de CPAP/ventilación no invasiva en pacientes con comorbilidades cardiovasculares o el SHO.

El neumólogo emérito del Hospital San Pedro de Alcántara, en Cáceres, y líder en la investigación del sueño y SHO, Fernando Masa Jiménez, ha recordado que "estos hallazgos del PII/SLN han influido en guías internacionales, definiendo estándares de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la AOS/SHO".

En 2012-2013, la investigación española sobre AOS alcanzó un "punto de inflexión" con tres estudios "clave" en JAMA: el doctor Barbé analizó el efecto de CPAP en AOS sin somnolencia, el doctor José María Marín mostró la relación entre apnea no tratada y riesgo de hipertensión tras 15 años de seguimiento y el doctor Miguel Ángel Martínez-García demostró en el estudio HIPARCO que la CPAP reduce la presión arterial en AOS con hipertensión resistente.

En 2022, SEPAR aprobó un nuevo Documento de Consenso Internacional (DCI) sobre AOS, con la doctora Olga Mediano como primera autora, con una nueva nomenclatura, nueva definición, dos algoritmos diagnósticos (para la Atención Primaria y para la Especializada) y un algoritmo terapéutico basado en una nueva filosofía terapéutica que incluye la CPAP.

"Para mantener el liderazgo, se enfrentan desafíos como avanzar en medicina personalizada, integrar nuevas tecnologías y garantizar financiación competitiva. Además, la transferencia de la evidencia a las políticas de salud y la atracción de talento joven son esenciales para asegurar el futuro del proyecto", ha expuesto el doctor Masa.

El Año SEPAR 2025-2026 a los Trastornos Respiratorios del Sueño (TRS), se celebra bajo el objetivo "inaplazable" de concienciar, formar y transformar cómo se perciben estas patologías, tanto por parte del personal sanitario, las instituciones, los pacientes y la sociedad en general, ya que su prevalencia genera "un gran impacto personal, institucional y social, por no hablar del gasto económico que suponen tanto en la atención primaria como en los hospitales".