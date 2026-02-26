SEPA, Nofumadores.org y Red Europea para Prevención del Tabaquismo trabajarán contra el tabaco desde la consulta dental

SEPA, Nofumadores.Org y Red Europea para Prevención del Tabaquismo trabajarán en esta materia desde la consulta dental - SEPA

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA), la doctora Paula Matesanz, ha firmado un convenio de colaboración con su homóloga en la asociación Nofumadores.org y tesorera de la Red Europea para la Prevención del Tabaquismo (ENSP, por sus siglas en inglés), Raquel Fernández, por el que estas tres organizaciones trabajarán en esta materia desde la consulta dental.

Según han indicado desde la primera de estas entidades, el citado acuerdo, que se ha unido al ya materializado con el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) a través de un grupo de trabajo, se traduce en una alianza global para impulsar la lucha contra el tabaco y la nicotina. De hecho, consideran que, con ello, redobla su apuesta por impulsar la cesación tabáquica.

"La estrecha vinculación entre el tabaquismo y la salud bucal no solo plantea la necesidad de acometer medidas de tratamiento, sino que también abre múltiples posibilidades de prevención", ha explicado Matesanz, quien ha añadido que, "por ello, se considera que la consulta dental puede ser un motor para impulsar el abandono del consumo de tabaco y de otros productos que contienen nicotina, así como para evitar el inicio de esta enfermedad que es el tabaquismo".

Por su parte, Fernández ha indicado que "la lucha contra el tabaquismo requiere la implicación de todos los ámbitos sanitarios". "Incorporar, de forma sistemática, la intervención en cesación dentro de la práctica odontológica refuerza una estrategia integral basada en evidencia y multiplica las oportunidades reales de abandono del consumo", ha destacado.

VOLVER A SER REFERENTE MUNDIAL

Además, en la firma del acuerdo ha participado la presidenta del CNPT, Noa Rey, quien cree que el actual es "un momento clave" y "una verdadera ventana de oportunidad para dar un nuevo impulso al control del tabaquismo". "España fue, durante años, un referente internacional en la adopción de políticas eficaces", ha puesto en valor, para considerar que "ahora" debe "recuperar ese liderazgo" para "responder a los nuevos retos que plantean el tabaco y los productos con nicotina".

"Acuerdos como éste son fundamentales porque permiten sumar esfuerzos entre organizaciones, ampliar el alcance de las acciones de prevención y cesación y acelerar la implementación de medidas eficaces basadas en la evidencia, con el objetivo de lograr un mayor impacto en la salud de la población", ha proseguido Rey, mientras que el expresidente del Colegio Oficial de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife, del CNPT y de la ENSP, el doctor Francisco Rodríguez Lozano, ha sostenido que el objetivo es mejorar "las capacidades de los dentistas europeos para participar en la lucha de todos los sanitarios contra la primera causa de enfermedad evitable en Europa".

De este modo, desde la SEPA han divulgado que una de las primeras acciones conjuntas será la celebración de una sesión online, bajo el título 'Trabajando juntos para parar al tabaco y la nicotina', prevista para el 4 de junio y a la que ya se han sumado 25 países. "La prevención en entornos sanitarios, incluida la clínica dental, es clave para frenar la captación de nuevos fumadores y desmontar la falsa percepción de normalidad que todavía rodea al tabaco", ha asegurado Fernández.

Por último, la coordinadora del Grupo de Trabajo de Salud Bucal y Tabaco de la SEPA y su Fundación, la doctora Regina Izquierdo, ha manifestado que, "desde la consulta dental", existe "la gran oportunidad de incidir en el cese del tabaquismo". "Atendemos, de manera regular, a un sector amplio de población, disponiendo, por ello, de múltiples ocasiones para poder aconsejar, ayudar y acompañar a nuestros pacientes en este proceso de abandono del consumo de tabaco", ha finalizado.