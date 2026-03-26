La SEOR alerta del aumento del cáncer de colon entre jóvenes, aunque ahora se detecta antes y se trata con más eficacia

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MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cáncer de colon cada vez se detecta antes, se cura en más casos y los tratamientos son más personalizados, aunque los casos han aumentado entre la población más joven, según ha alertado la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR).

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Colon y Recto, que se celebra el 31 de marzo, la SEOR ha recordado que en España se diagnostican cada año más de 44.000 casos de este tipo de cáncer. Gracias a los programas de cribado, los tumores se detectan en fases más iniciales, lo que se traduce en "mejores resultados" y en una mejor calidad de vida.

De hecho, la supervivencia a cinco años ha mejorado de forma significativa en la última década. En cáncer de colon, alrededor de dos de cada tres personas están vivas cinco años después del diagnóstico, con cifras similares en el cáncer de recto.

ENTRE PERSONAS JÓVENES

El cáncer colorrectal sigue siendo más frecuente en personas mayores, pero en las últimos años ha aumentado la incidencia en adultos menores de 50 años, que representan alrededor del 4,7 por ciento de todos los tumores diagnosticados en este grupo de edad en España. Este mismo fenómeno se ha observado en, al menos, 27 países más, por lo que es necesario "reforzar y revisar las estrategias de prevención y mejorar el conocimiento de los síntomas tempranos".

El coordinador del Grupo de Tumores Digestivos de la SEOR (SEOR-GI), Sigfredo Romero Zoghbi, ha señalado que, además del cribado mediante test de sangre oculta en heces, existen "hábitos que marcan la diferencia". Entre ellos, realizar actividad física de forma regular, mantener una dieta rica en frutas, verduras y fibra, reducir el consumo de carnes procesadas y ultraprocesados, no fumar y limitar el alcohol.

El especialista ha recomendado, a su vez, consultar al médico ante síntomas persistentes, sangre en las heces, cambios en el ritmo intestinal o pérdida de peso sin causa aparente, y participar en los programas de cribado.

LOS BENEFICIOS DE LA RADIOTERAPIA

Romero ha detallado que cada cáncer de colon o recto es diferente al resto, por lo que hay que analizar las características del tumor para elegir el tratamiento "más eficaz" para cada paciente. En este sentido, los oncólogos ajustan la radioterapia en dosis y áreas a tratar para maximizar el beneficio y minimizar los efectos secundarios.

La radioterapia permite mayor precisión al concentrar la dosis en el tumor y proteger mejor los órganos sanos, reduciendo efectos secundarios. Además, es capaz de reducir el tumor antes de la cirugía, evitando cirugías más agresivas y, en algunos casos, preservar el órgano.

Por ello, la radioterapia no solo contribuye a la curación en fases iniciales, sino que también es "esencial" en enfermedad avanzada, ayudando a controlar síntomas como el dolor o el sangrado.

"Curar es importante, pero vivir bien también lo es. Cada vez prestamos más atención a los efectos a largo plazo del tratamiento: reducir secuelas digestivas, mejorar el control del dolor, la fatiga, ofrecer apoyo psicológico y acompañar a los pacientes en su recuperación. No se trata de vivir más, sino de vivir mejor después de un cáncer", ha concluido Sigfredo Romero.