SEOM lanza la campaña '50 años cambiando el significado del cáncer' para evidenciar las mejoras en su tratamiento

Archivo - Cáncer. - KATARZYNABIALASIEWICZ/ISTOCK - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha lanzado, coincidiendo con la conmemoración de su 50 aniversario, la campaña '50 años cambiando el significado del cáncer' para evidenciar la evolución positiva del conjunto de estas enfermedades a través de la voz de tres pacientes.

Este proyecto, basado en los testimonios de Adriana, Rosa y Fidel, destaca en tres píldoras de vídeo el impacto de la investigación de las últimas décadas y cómo ha conseguido que estas personas posean una buena calidad de vida en su día a día.

Hace 50 años, el diagnóstico de la enfermedad tenía, en la mayoría de los casos, un pronóstico muy limitado, y hoy en día, gracias a la investigación, "millones de personas viven más y mejor tras el diagnóstico del cáncer", ha asegurado el presidente de SEOM, Javier de Castro.

"Los avances conseguidos hacen que el pronóstico limitado que tenían la mayoría de los pacientes con cáncer hace cinco décadas se haya revertido, y actualmente tengan una supervivencia más prolongada y con calidad de vida", ha añadido.

VIVIR MEJOR, CON MENOS TOXICIDAD Y MÁS ATENCIÓN Y APOYO

Para de Castro, el objetivo actual no es "sólo vivir más, sino mejor, con menos toxicidad, más atención a los efectos a largo plazo y más apoyo a los supervivientes". Además, ha recalcado que para reducir la mortalidad del cáncer son "claves" la prevención, el diagnóstico precoz y la investigación.

El primer vídeo de esta campaña refleja el momento que vivieron estos pacientes durante el diagnóstico y cómo, desde su perspectiva, perciben los avances que se han producido en el ámbito de la Oncología Médica.

"Si hubiera sido antes, si me diagnostican lo que me han diagnosticado ahora, yo creo que no hubiera podido hacer nada. Yo empecé con unos ensayos clínicos y estos han hecho que mi vida tuviera como más propósito porque ya sí que tenía un futuro", ha comentado Rosa.

Por su parte, Fidel ha detallado que tras nueve años con la enfermedad, esta condición le ha enseñado a valorar las cosas, a vivir y a ver la parte siempre positiva de las cosas" que están pasando en el mismo momento.

"Los avances conseguidos hacen que el pronóstico limitado que tenían la mayoría de los pacientes con cáncer hace cinco décadas se haya revertido, y actualmente tengan una supervivencia más prolongada y con calidad de vida", ha seguido Javier de Castro.

Las otras dos píldoras que SEOM lanzará proximamente mostrarán cómo, gracias a la investigación, se ha mejorado la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes con cáncer. En ellas, Adriana ha indicado que el hecho de que se lo diagnosticaran en ese momento y no hace 50 años ha hecho que ella pueda estar aquí.

"Las operaciones que a mí me han hecho y los tratamientos que yo he recibido en estos nueve años no hubieran sido posibles hace simplemente quince o veinte años", ha apostillado Fidel.

Dentro del Congreso SEOM 2026, que se celebrará en Madrid del 29 de septiembre al 2 de octubre, la Sociedad Española de Oncología Médica está organizando un homenaje a los pacientes. Asimismo, ha puesto en marcha un 'focus group' con pacientes para detectar sus "principales inquietudes y motivaciones" y poner en marcha iniciativas que den respuesta a las mismas.