El Senado rechaza una moción del PSOE en defensa de la sanidad pública por los 40 años de la Ley General de Sanidad

Archivo - Fachada del Palacio del Senado, a 14 de enero de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Senado ha rechazado este miércoles una moción presentada por el PSOE que buscaba reafirmar el compromiso de la Cámara Alta con la defensa de la sanidad pública y universal, en el marco del 40 aniversario de la Ley General de Sanidad, e instar al Gobierno a reforzar este modelo con una financiación adecuada y el reconocimiento de los profesionales sanitarios.

La iniciativa socialista, que incluía una enmienda de Izquierda Confederal para reforzar la cohesión territorial del sistema sanitario en territorios insulares, ultraperiféricos y rurales, ha contado con 95 votos a favor, 146 en contra y 16 abstenciones.

En defensa de la moción, el senador del PSOE Kilian Sánchez ha subrayado que la Ley General de Sanidad de 1986 "ha permitido tener un sistema público equitativo, descentralizado, de acceso gratuito", que ha sido "columna vertebral del Estado del Bienestar Español" y, en esta línea, ha enfatizado que la normativa "ha sido un acto de justicia social".

Sánchez ha contrapuesto la labor del Gobierno de Pedro Sánchez, destacando que ha incrementado un 30 por ciento el gasto sanitario desde 2018, con las "políticas de la derecha y de la ultraderecha", que ha criticado que se centran en "la infrafinaciación y la privatización".

Tras afear al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, su actuación en el operativo del crucero afectado por el brote de hantavirus, ha hecho hincapié en que "hoy es más que necesario reivindicar el espíritu de la Ley General de Sanidad", señalando que cada crisis epidemiológica y de salud pública "demuestra" que se debe "tener un sistema público sanitario fuerte, robusto".

"OPERACIÓN DE BLANQUEO POLÍTICO"

El Partido Popular ha rechazado la moción, que su senador Enrique Ruiz Escudero ha calificado como "otra operación más de blanqueo político y de ataque" por parte del Gobierno "a las comunidades gobernadas por el Partido Popular".

Asimismo, ha resaltado que Ley General de Sanidad "no es patrimonio exclusivo del Partido Socialista", sino que "pertenece" a España, a los profesionales sanitarios que la han sostenido durante décadas y a los ciudadanos que la financian con sus impuestos.

"Defender la sanidad pública no consiste en repartir cosignas, consiste en lograr que funcione, en que haya suficientes médicos, en que haya recursos, en que haya innovación, en que haya tecnología, y consiste en que los pacientes y las familias no esperen tiempo en realizar una prueba diagnóstica, una intervención quirúrgica o una consulta", ha apuntado.

En la misma línea ha defendido su negativa Vox, cuyo senador Fernando Carbonell ha insistido en el apoyo de la formación a la sanidad pública y, "por respeto" a esta convicción, ha reprochado que la moción presente la sanidad pública "como si fuera un logro exclusivo del Partido Socialista o como si hubiera nacido de la nada hace 40 años".

"No han dicho ni una palabra seria sobre el grave fraccionamiento territorial del sistema (...) Ni una palabra sobre la disparidad de financiación entre comunidades autónomas, ni una palabra sobre el gasto sanitario por habitante, ni una palabra sobre cómo afrontar el envejecimiento de la población, la cronicidad, la falta de personal o la sobrecarga asistencial, y ni una palabra suficiente sobre los profesionales sanitarios", ha reprendido a los socialistas.

En el debate de la moción también ha estado presente el conflicto que mantienen los sindicatos médicos y el Ministerio de Sanidad por la reforma del Estatuto Marco. A este respecto, la senadora del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Estefanía Beltrán ha afeado al PSOE que incluyera en la iniciativa un punto sobre la defensa a los profesionales sanitarios cuando el Gobierno "no es capaz" de resolver este conflicto.

Por su parte, los senadores Carla Delgado, de Más Madrid, y Jordi Gaseni, de Esquerra Republicana, han coincidido en que el "mejor homenaje" que se podría hacer al exministro de Sanidad Ernest Lluch, impulsor de la Ley General de Sanidad, sería garantizar que las futuras generaciones sigan teniendo una sanidad pública fuerte y accesible.