El Senado insta al Gobierno a reforzar los recursos económicos en cuidados paliativos para asegurar su acceso universal

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MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Sanidad del Senado ha instado este lunes al Gobierno a reforzar con los recursos económicos "suficientes" las necesidades de cuidados paliativos que permitan realizar una oferta "homogénea" en toda España, permitiendo el "acceso universal" a esta atención, a fin de armonizar las diferencias entre comunidades autónomas y poner fin a la "falta de equidad" entre territorios.

El texto aprobado por unanimidad, con 27 votos, ha sido el resultado de una enmienda transaccional acordada entre el PSOE, grupo proponente de la iniciativa, y el PP, que planteó una serie de enmiendas.

"Los cuidados paliativos alivian el dolor físico, pero también atienden el sufrimiento emocional, psicológico y social. Acompañan, sostienen y protegen", ha resaltado la senadora socialista María Dolores Flores, quien ha advertido de que "todavía existen desigualdades" en su acceso y "hay pacientes que no reciben atención a tiempo", así como "familias que afrontan situaciones extremadamente duras" y profesionales que trabajan "con recursos insuficientes y una enorme carga emocional".

En este contexto, la moción demanda al Gobierno que difunda, en colaboración con las comunidades autónomas, el Documento 2026-2030 para el desarrollo de la Estrategia de Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud y el informe de evaluación del año 2023.

Además, insta a consolidar el modelo interdisciplinar y multidisciplinar, potenciando la atención compartida y la intervención según los niveles de complejidad de cada caso en concreto, así como a mejorar la cobertura de atención a pacientes con necesidades de atención paliativa 24 horas, los 365 días del año.

En paralelo, llama a tomar medidas para potenciar la atención domiciliaria y el respeto a las preferencias de los pacientes, promover la formación continua de los profesionales sanitarios y crear para ellos sistemas de soporte psicoemocional.

"Hoy no se vota solo una estrategia sanitaria, hoy se vota qué tipo de sociedad queremos ser. Creemos en un país que cuida, creemos en una sanidad pública fuerte y en una política que no abandona a nadie cuando más lo necesita", ha destacado María Dolores Flores.

ACCESIBILIDAD DURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y POSPARTO

La Comisión ha dado su visto bueno con 25 votos a favor y dos abstenciones a otra moción del Partido Socialista, dirigida en este caso a instar al Gobierno a garantizar de manera efectiva la accesibilidad comunicativa de las mujeres con sordera, discapacidad auditiva y sordoceguera durante todo el proceso de atención al embarazo, parto y posparto.

"Cuando una mujer en el momento del parto no puede entender ni ser entendida, no estamos hablando solo de accesibilidad, estamos hablando de miedo, de incertidumbre, de pérdida de la autonomía y muchas veces de una profunda sensación de desamparo", ha señalado la senadora socialista Marta Arocha, quien ha afirmado que "ninguna mujer debería vivir en ningún momento de su vida, y mucho menos en un parto, desde la incomunicación".

Arocha ha insistido en que la accesibilidad "no es un término abstracto", sino que consiste en "garantizar que una mujer sorda, con discapacidad auditiva o sordociega pueda comunicarse con los profesionales sanitarios, comprender la información que recibe, expresar sus decisiones y vivir su maternidad con la misma tranquilidad y con los mismos derechos que cualquier otra mujer". Esto, según ha subrayado, "es igualdad".

Con este objetivo, la iniciativa llama a establecer protocolos de atención accesible de seguimiento del embarazo, parto y posparto para estas mujeres, que incluyan la activación automática e inmediata de recursos de interpretación, así como la provisión de apoyos específicos para mujeres con sordoceguera, que contemplen la intervención de profesionales guía-intérpretes cuando resulte necesario.

Además, insta a seguir impulsando programas de formación continuada para el personal sanitario en materia de sordera, discapacidad auditiva y sordoceguera, accesibilidad comunicativa y atención con perspectiva de género, incluyendo competencias básicas de comunicación, uso de herramientas de apoyo y garantía del consentimiento informado accesible.

RECHAZO AL GRADO EN MATRONAS

Por otra parte, los senadores han rechazado una moción presentada por el Grupo Parlamentario Plural para instar al Gobierno a debatir con universidades, expertos, colegios profesionales y responsables de las CCAA sobre la reintroducción de los estudios de Grado en matronas obstetrico-ginecología, para "paliar el déficit" de estas profesionales.

La propuesta incluía varias peticiones para adaptar planes formativos y aplicar mecanismos a corto plazo para garantizar la convocatoria de todas las plazas acreditadas disponibles en los hospitales y, con todo ello, ayudar a cubrir las necesidades asistenciales en este ámbito.

La iniciativa, que ha contado con 25 votos en contra y solo dos a favor, ha sido defendida por el senador de Junts Francesc Xavier Ten Costa, quien ha advertido de que la escasez de matronas "es un problema estructural grave y crónico". Asimismo, ha destacado la importancia de la formación especializada de estas profesionales "clave en salud, en salud sexual y en salud reproductiva".

"La falta de matronas afecta tanto al ámbito hospitalario como a la Atención Primaria, con consecuencias directas en la atención a las mujeres, sus familias y en el funcionamiento del sistema sanitario", ha aseverado Ten, quien ha alertado de que España está "en la cola de Europa" en ratio de matronas por mujer.