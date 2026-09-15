El Senado insta al Gobierno a garantizar la financiación del SNS y los recursos humanos en Ceuta y todo el sistema

El Senado insta al Gobierno a la suficiencia financiera del SNS y garantizar recursos humanos en Ceuta y todo el sistema - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Senado ha aprobado este martes una moción consecuencia de interpelación a la ministra de Sanidad, Mónica García, relativa a la situación sanitaria en España, iniciativa del Partido Popular (PP) por la que se insta al Gobierno a garantizar la suficiencia financiera del Sistema Nacional de Salud (SNS) y los recursos humanos en Ceuta y en el conjunto de España.

El texto, que ha sido registrado por la 'popular' Rosa María Romero, ha obtenido 146 apoyos y 108 votos en contra, mientras que se ha abstenido un único senador. Previamente, el PP ha rechazado la enmienda defendida por Vox -dentro del Grupo Mixto- y las cinco de Sumar -en Izquierda Confederal-.

Las pretensiones de modificar la moción pedían, en el primer caso, "medidas claras" en relación con la crisis migratoria en Ceuta -entre otras reclamaciones- y, en el segundo, "defender el derecho a una información veraz frente a los bulos". Así lo han expuesto, respectivamente, Fernando Carbonell y Carla Delgado.

De este modo, se insta a abordar, en el marco de la reforma del sistema de financiación autonómica, una financiación sanitaria diferenciada, suficiente, estable y previsible; así como a acompañar cualquier reforma normativa que afecte a la organización, condiciones laborales o recursos humanos -incluido el nuevo Estatuto Marco- de las correspondientes memorias económicas y de los recursos necesarios para garantizar su cumplimiento efectivo.

ADAPTAR LAS PLANTILLAS A LAS NECESIDADES

Además, se debe impulsar una nueva planificación de los recursos humanos que permita disponer de más profesionales y adaptar las plantillas a las necesidades reales de la población, incrementando de manera sostenida la oferta de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), mejorando las condiciones de los sanitarios en formación y agilizando la acreditación de nuevas unidades docentes, especialmente en las especialidades con mayores necesidades.

En cuanto a Ceuta, insta a dar pleno cumplimiento y desarrollar de manera efectiva las medidas recogidas en el Real Decreto 118/2023, de 21 de febrero, por el que se regula la organización y funcionamiento del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Por ello, pide incentivos profesionales, laborales, económicos y de desarrollo profesional necesarios para atraer, fidelizar y retener profesionales y garantizar plantillas suficientes y estables en el INGESA, tanto en Atención Primaria como en atención hospitalaria.

Por último, demanda garantizar los recursos humanos, asistenciales y de salud pública extraordinarios necesarios en Ceuta como consecuencia de la crisis migratoria. La moción recoge que es necesario impulsar los refuerzos mientras persistan las necesidades asistenciales y epidemiológicas y hasta la recuperación efectiva de la actividad sanitaria ordinaria y de la normalidad sanitaria.

En esta línea, Romero ha señalado que la moción es "más necesaria que nunca" ante el "absoluto fracaso" de García en su gestión y el "enfrentamiento a muerte con todos los actores del SNS". Al respecto, ha recordado la huelga indefinida de médicos convocada a partir del 28 de octubre "por todos los sindicatos médicos", que sucede a un año de paros y que ha provocado la anulación de "millones de citas y de intervenciones quirúrgicas".

EL ESTATUTO MARCO TIENE "TODO TIPO DE REPAROS"

Además, se ha referido a la "propuesta estrella" del Estatuto Marco, que cuenta "con el rechazo unánime" de profesionales y comunidades autónomas, y con "todo tipo de reparos de Economía y Hacienda", entre otros agentes. Ello demuestra una "absoluta soberbia e irresponsabilidad" de García, ha calificado.

"¿Quién cuenta los bulos, los médicos ceutíes, los enfermeros, los sindicatos?", se ha preguntado, por otra parte, para negar que el PP los esté difundiendo y para subrayar que "esta ministra y el Gobierno los ha dejado abandonados". "Es una falta de respeto" rechazar que hay un colapso sanitario en Ceuta, ha manifestado, para indicar que, por ello, médicos y enfermeras de la ciudad autónoma han anunciado "una próxima huelga el 24 de septiembre".

El también 'popular', Enrique Ruiz Escudero, ha compartido el análisis de Romero, agregando que el balance de la labor de García "no puede ser más nefasto", ya que ha asegurado que continúan los problemas que ya había y se han creado "otros nuevos". Así, ha citado como aspectos negativos las listas de espera, la falta de profesionales y la inexistencia de "una verdadera planificación de recursos humanos".

Parte de los votos en contra que ha recogido el texto ha procedido del PSOE, cuyo miembro, Kilian Sánchez, ha subrayado el "uso partidista" de la moción, ya que los senadores del principal partido de la oposición "están utilizando al pueblo de Ceuta". "El dolor de Ceuta es patrimonio de todos los españoles", ha enfatizado, tras lo que ha afirmado que el Gobierno "está dando respuesta en la medida de las posibilidades y, más pronto que tarde, se resolverán los problemas".

Junto a ello, ha recordado que la gestión de las listas de espera "corresponde única y exclusivamente a las comunidades autónomas". Además, ha recordado que se ha aumentado la partida presupuestaria sanitaria en un 43 por ciento desde 2018, con un aumento de un 15 por ciento de los profesionales en Ceuta que trabajan "evitando el colapso".

También han intervenido en el debate los miembros del Grupo Parlamentario Vasco, Nerea Ahedo, que ha recordado que las competencias sanitarias están transferidas a las regiones; del Grupo Parlamentario Plural, Xavier Ten Costa, que ha sostenido que es necesario "que se reforme de una vez por todas el sistema de financiación"; y del Grupo Parlamentario Izquierda por la Independencia, Josep Maria Reniu, que ha recordado la "infrafinanciación crónica de la Sanidad".