El Senado aprueba una moción del PP para mejorar la gobernanza y la transparencia del CNIO

Archivo - Imagen de recurso del CNIO. - LAURA M. LOMBARDÍA / CNIO - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Senado ha aprobado una moción presentada por el PP para garantizar la correcta gobernanza, la transparencia, la estabilidad institucional y la recuperación científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). La moción ha obtenido 144 votos a favor, 100 en contra y 13 abstenciones.

En su exposición de motivos, los 'populares' denuncian que el CNIO atraviesa una situación de inestabilidad que afecta a su gobernanza, reputación y capacidad científica. Así, señalan que esta situación "plantea interrogantes" sobre el ejercicio de las funciones de supervisión, control y seguimiento que corresponden al Patronato, en el que participa la Administración General del Estado.

En este contexto, el PP recuerda que desde 2024 se han sucedido diversas incidencias, como denuncias internas, alertas sobre pérdida de talento y cuestionamientos sobre la gestión, que, a su juicio, reflejan un "deterioro institucional progresivo" y una respuesta "principalmente reactiva". Además, destaca las recientes actuaciones de la Policía Judicial en las instalaciones del centro. Para el PP, estos hechos podrían evidenciar deficiencias en los sistemas de control interno, la supervisión administrativa y la gestión de los recursos públicos.

En paralelo, afirma que el CNIO presenta una "evolución desfavorable" en determinados indicadores científicos, lo que, en su opinión, sugiere una pérdida de posicionamiento relativo en la investigación de alto impacto. "Esta situación tiene efectos directos sobre el personal investigador y técnico, al generar incertidumbre organizativa, dificultar el desarrollo de proyectos y afectar a la capacidad de atracción y retención de talento", añade.

Por todo ello, el PP pide culminar la auditoría externa, independiente e integral del CNIO, previamente aprobada por el Patronato, que evalúa la gestión económica y contractual, los sistemas de control interno, la situación de gobernanza y el estado de sus infraestructuras y recursos.

Los 'populares' también reclaman al Gobierno garantizar de manera inmediata la "máxima transparencia" en relación con la situación del CNIO. Así como, reforzar de manera inmediata los mecanismos de gobernanza, supervisión y control del CNIO, incluyendo la revisión del modelo de funcionamiento del Patronato.