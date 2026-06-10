El Senado aprueba un informe que reclama más profesionales para mejorar la salud mental y prevenir el suicidio

Archivo - Imagen de archivo del Senado. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Senado ha aprobado, con 256 votos a favor y 4 abstenciones, el informe de la Ponencia de estudio sobre Salud Mental y prevención del suicidio, un documento que reclama más profesionales y un aumento de las plazas MIR, PIR y EIR para alcanzar los estándares europeos de atención y reducir la tasa de suicidios un 15 por ciento.

El informe tiene su origen en una moción impulsada por el PP hace más de dos años y ha sido elaborado por la Comisión de Sanidad del Senado, en un proceso que ha contado con la participación de 42 expertos y representantes de distintas administraciones públicas a lo largo de 16 sesiones.

"Todos los expertos nos expresan que la conducta suicida es muy compleja, que no hay una única razón que lleve a una persona a tomar esa decisión y por tanto existe una amplia variedad de situaciones que provocan un profundo sufrimiento y cuando este se acompaña de desesperanza puede aparecer la sensación de no encontrar salida", ha explicado durante la presentación del documento la senadora del PP María del Mar San Martín.

El informe subraya que la comunicación debe abordarse desde una perspectiva ética, rigurosa y empática, capaz de combatir el estigma y actuar como herramienta de prevención, mediante la visibilización y la formación, así como el fomento de la conexión social y de los vínculos que articulan la sociedad civil, considerados uno de los principales factores de protección.

"Un informe que da cabida tanto a la información más actualizada, precisa y objetiva, como a las recomendaciones elaboradas conjuntamente por los grupos parlamentarios del Senado para abordar la realidad sobre la salud mental y la conducta suicida en España", ha indicado San Martín.

El documento también aporta una serie de recomendaciones para mejorar la salud mental y prevenir el suicidio. Así, considera necesario acelerar la implementación del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027, además de impulsar investigaciones que mejoren la prevención y la predicción del comportamiento suicida en todas sus fases, desde la ideación hasta la consumación.

Para ello, recomienda emplear algoritmos de análisis de 'Big Data' y servirse de nuevas herramientas como la Inteligencia Artificial como instrumentos adicionales para abrir nuevas posibilidades en la predicción de la conducta suicida, especialmente en el uso de las redes sociales.

ALCANZAR RATIOS EUROPEAS

El informe resalta la necesidad de incrementar el número de efectivos necesarios para prevenir la conducta suicida. En particular, señala que debe aproximarse el número de profesionales de psiquiatría, psicología y enfermería de salud mental en España a las mejores ratios europeas por 100.000 habitantes máxime ante el inminente relevo generacional, y elevarse el número de profesionales de trabajo social, educación social, nutricionistas (TCA) y terapia ocupacional.

En este contexto, el senador del PSOE Rafael Rodríguez ha abogado por reforzar la atención a las personas con ideación o conductas suicidas, mejorar la coordinación sociosanitaria y garantizar la atención de los casos de riesgo. "Para conseguir todo esto, necesitamos que nuestros recursos humanos se aproximen a la media europea, al menos en psiquiatría, psicología y enfermería especializada", ha añadido.

Tras ello, la senadora del PP Alicia García ha criticado que el Gobierno invierte en salud mental la mitad que la media europea y cuenta con la mitad de psiquiatras, además de señalar que uno de cada cuatro pacientes espera más de tres meses para una cita. "Tres meses. Tres meses de espera para quien ha pensado no seguir adelante. Tres meses es una eternidad. A veces es demasiado", ha lamentado.

Por su parte, la senadora de EH Bildu Idurre Bideguren ha señalado que ha llegado el momento de demostrar "coherencia" y otorgar la "prioridad" a la prevención del suicidio y a la salud mental, y ha afirmado que, tras la ponencia de estudio, ha quedado en evidencia que la sociedad actual no sabe escuchar a las personas que sufren. "Debemos mejorar mucho la capacidad para detectar, acompañar y sostener a quienes lo necesitan, antes de que la desesperanza se convierta en un peligro", ha subrayado.