El Senado acoge la exposición fotográfica sobre el vitíligo 'Tu historia, tu piel'

La primera exposición fotográfica sobre el vitíligo en el Senado. - INCYTE

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vitíligo se ha hecho visible en la exposición fotográfica sobre la enfermedad 'Tu historia, tu piel' en el Senado con el apoyo de Incyte, compañía que tiene el objetivo de normalizarla en la agenda social y cultural.

Esta exposición, organizada por la revista 'Más Dermatología', tiene el fin de terminar con las ideas preconcebidas o erróneas sobre esta enfermedad crónica autoinmune. Además, hay que tener en cuenta las "consecuencias físicas, psicológicas e incluso sociales" que tiene por la estigmatización que se hace en su contra.

El director general de Incyte Iberia, Juan Díaz, ha expresado su intención de que no se banalice la enfermedad y la necesidad de "normalizar la patología y hacer desaparecer los diferentes desafíos a los que a diario tienen que hacer frente las personas con vitíligo". Asimismo, al visibilizar esta enfermedad frente a los responsables políticos, esperan contribuir a "avanzar en la implementación de políticas y estrategias que optimicen la atención y el bienestar de los pacientes".

El jefe de servicio de Dermatología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y vicepresidente de la AEDV, el doctor Pablo de la Cueva, ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas que "contribuyen de forma decisiva a visibilizar una enfermedad crónica autoinmune que va mucho más allá de lo estético". "El vitíligo tiene un impacto físico, psicológico y social significativo, marcado todavía por prejuicios y estigmatización, y espacios como este ayudan a acercar su realidad a la ciudadanía y a normalizarla entre la población", ha continuado.

También ha asegurado que no trabajan solo para diagnosticar y tratar, sino que también acompañan "a las personas con vitíligo desde una relación médico-paciente basada en la escucha, la empatía y el abordaje integral".

UNA ENFERMEDAD DIVERSA

Esta exposición de fotografía cuenta con una veintena de instantáneas que dermatólogos de toda España han captado de personas con la enfermedad para presentarse al I Certamen de fotografía 'Tu piel, tu historia'. Estas imágenes muestran la diversidad, la fuerza y la autenticidad de quienes conviven con vitíligo. Estas escenas cotidianas o retratos íntimos invitan al espectador a "mirar de frente la realidad de esta enfermedad y a entender que, detrás de cada mancha, hay una historia única".

"La diversidad de imágenes y casos recogidos en el certamen 'Tu piel, tu historia' refleja tanto la complejidad clínica de la enfermedad como su profundo componente humano, y refuerza nuestro compromiso como profesionales con la investigación, la innovación terapéutica y el cuidado cercano. Solo así podremos seguir avanzando, no solo en resultados clínicos, sino también en calidad de vida y dignidad para quienes conviven con el vitíligo", ha explicado De la Cueva.

El director médico de Incyte, Jacob González, ha detallado que en las personas con eta enfermedad "el sistema inmunitario activa la vía JAK/STAT, que está involucrada en la destrucción de las células sanas productoras de pigmento en la piel llamadas melanocitos", lo que conduce a una pérdida irregular del color de la piel. "Por eso, nuestros esfuerzos de investigación y desarrollo en dermatología se centran en aprovechar nuestro conocimiento de la vía JAK-STAT identificando y desarrollando terapias que modulen las vías inmunitarias que impulsan la inflamación", ha terminado.

Este certamen también ha reconocido el talento y la sensibilidad de los profesionales sanitarios que han participado en el mismo y el jurado ha distinguido dos trabajos como ganadores "por su capacidad narrativa y calidad artística".

En concreto, el primer premio ha sido para el doctor Diego Soto, del servicio de Dermatología del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Pontevedra) con la fotografía 'Mapa de la vida', la cual celebra "la fuerza, la transformación y la belleza única" de una mujer embarazada con vitíligo. Mientras que el segundo premio ha sido para la doctora María Elena Cornax, del servicio de Dermatología del Hospital Regional Universitario de Málaga, con 'El vitíligo a través de sus ojos', fotografía que quiere transmitir como una mancha de vitíligo en el ojo puede pasar a convertirse en "una parte esencial de la identidad de una persona, si bien solo el paso del tiempo le ayudó a mirarse con otros ojos".

Durante los próximos meses, la exposición recorrerá la geografía española para fomentar el conocimiento del vitíligo en la ciudadanía.