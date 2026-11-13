La SEMNIM insta a reforzar la formación en el uso de técnicas de imagen molecular para la atención del pie diabético

Archivo - Imagen de recurso pie. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / MANUEL FABA - Archivo

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (SEMNIM) ha instado a reforzar la formación de los especialistas en el uso de técnicas de imagen molecular para aprovechar su potencial en la atención del paciente con pie diabético.

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora este sábado, ha resaltado la utilidad de las técnicas de imagen molecular para resolver dudas diagnósticas cuando otras pruebas no ofrecen resultados concluyentes y, en particular, para determinar si la infección del pie diabético ha alcanzado el hueso.

El jefe del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario de Guadalajara, Edel Noriega Álvarez, ha detallado que este conocimiento es fundamental para orientar las decisiones terapéuticas y conservar el máximo tejido sano y la función del pie.

Según han explicado desde la sociedad científica, la infección ósea, conocida como osteomielitis, puede ser difícil de diagnosticar y de diferenciar con cambios no infecciosos cuando existen alteraciones previas en el pie, como fracturas, cirugías o el denominado pie de Charcot, una complicación de la diabetes que afecta a los huesos y articulaciones.

Identificar con precisión si el hueso está afectado y dónde se localiza la infección puede ayudar a decidir qué muestras deben tomarse, qué tratamiento antibiótico resulta más adecuado y cómo planificar una posible cirugía.

GAMMAGRAFÍA Y PET/TC

En estos casos, la medicina nuclear dispone de pruebas que ayudan a identificar y localizar las zonas donde existe actividad inflamatoria o infecciosa. Entre ellas se encuentran la gammagrafía con leucocitos marcados y la tomografía por emisión de positrones combinada con tomografía computarizada (PET/TC), que unen información funcional y anatómica para contribuir a distinguir una infección ósea de otras alteraciones.

El uso de este tipo de técnicas es especialmente útil cuando la resonancia magnética no puede realizarse o sus resultados no permiten establecer un diagnóstico claro. "No todos los pacientes con pie diabético las necesitan: se indican ante una pregunta clínica concreta", ha precisado Noriega.

A pesar de su utilidad, la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular ha advertido de que la falta de profesionales y de una adecuada organización de los recursos limita la disponibilidad de algunos procedimientos, especialmente los que requieren el marcaje de leucocitos.

De hecho, una encuesta del Grupo de Trabajo de Patología Musculoesquelética de SEMNIM, basada en datos de 2021 de 34 hospitales españoles, identificó diferencias en los protocolos de adquisición de imágenes y necesidades de formación especializada. Por ello, señaló como prioridades la unificación de criterios diagnósticos, la mejora de los circuitos de derivación y el refuerzo del trabajo multidisciplinar.

En este contexto, SEMNIM ha destacado la necesidad de avanzar hacia una aplicación más homogénea de las técnicas de imagen molecular, reforzando la formación especializada y favoreciendo la aplicación de criterios diagnósticos compartidos para promover una atención más precisa y coordinada de las personas con diabetes.