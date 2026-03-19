La SEMI pide a Sanidad transparencia con la solicitud de creación de la especialidad de enfermedades infecciosas

Archivo - Paciente atendido por profesionales sanitarios en su habitación de un hospital. - MORSA IMAGES/ISTOCK - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) ha pedido al Ministerio de Sanidad que garantice "absoluta transparencia" en la tramitación de la solicitud de creación de la especialidad médica de enfermedades infecciosas y permita el acceso a la información y participación de las sociedades científicas afectadas.

La SEMI ha señalado que este proceso podría tener un impacto relevante para el sistema sanitario y la atención a los pacientes. Por ello, ha solicitado formalmente su participación en el procedimiento administrativo como parte interesada, aunque hasta la fecha el Ministerio no ha respodido a la petición.

La sociedad ha destacado que su experiencia científica y asistencial en el ámbito de enfermedades infecciosas justifica su presencia en un proceso que podría tener un impacto directo en la organización futura de la especialidad y en la formación de sus especialistas.

En este contexto, ha recordado que la actualización del programa oficial de su especialidad lleva cuatro años pendiente de aprobación y, hasta el momento, no se ha producido una resolución al respecto ni se ha mantenido contacto con el Ministerio sobre este asunto.

En paralelo, ha apuntado a la solicitud de creación de un área de capacitación específica (ACE) en enfermedades infecciosas por parte de la Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina Interna, cuya tramitación también continúa pendiente de resolución por parte de Sanidad.

A este respecto, ha incidido en la importancia de que el contenido de dicha solicitud coincida sustancialmente con el ámbito competencial que ahora se pretende articular mediante la creación de una nueva especialidad.

La SEMI ha abogado por un modelo de organización sanitaria basado en especialidades con competencias actualizadas y algún sistema de subespecialización que permitan reforzar áreas de conocimiento específicas sin generar fragmentación asistencial.

Por último, ha reiterado su disposición a colaborar con las autoridades sanitarias para encontrar las soluciones más adecuadas desde el punto de vista científico, formativo y asistencial.