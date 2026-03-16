La SEMG presenta la herramienta RADAR para facilitar la valoración del control clínico de los pacientes con EPOC

La SEMG presenta la herramienta RADAR para seguir el control clínico de los pacientes con EPOC. - SEMG

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha presentado la herramienta RADAR para facilitar la valoración del control clínico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en la XIII Jornada Dual Neumológica, celebrada los días 13 y 14 de marzo en el Colegio de Médicos de Madrid.

La EPOC, afección pulmonar frecuente, prevenible y heterogénea, provoca síntomas respiratorios crónicos como disnea, tos, producción de esputo y exacerbaciones, derivados de anomalías de las vías respiratorias y/o de los alveolos. En España, se estima que 3 millones de personas conviven con EPOC, con una prevalencia del 11,8 por ciento. Además, es la cuarta causa de muerte en el país, con unas 29.000 muertes anuales.

Esta herramienta está basada en la actualización de 2025 de la Guía Española de la EPOC (GESEPOC), que busca mejorar la calidad de vida de los pacientes con EPOC mediante el ajuste individualizado del tratamiento y la estratificación del riesgo. RADAR, de esta forma, facilita la valoración del control clínico de la EPOC a través de distintas variables.

Entre ellas se encuentran la R, el uso frecuente de medicación de rescate más de tres veces por semana; A, exacerbaciones moderadas o graves en los últimos 3 meses; D, disnea significativa; A, actividad física limitada menor a treinta minutos al día o R, riesgo bajo, intermedio o alto. Cada respuesta se califica con puntos según su relevancia clínica, permitiendo al profesional sanitario identificar los rasgos tratables prioritarios y ajustar intervenciones de forma individualizada.

La implementación de RADAR en Atención Primaria permite confirmar el cese del tabaquismo, reforzar el consejo en cada visita, evaluar la adhesión y técnica en el uso de medicación inhalada, revisar el estado vacunal, recomendar la vacunación frente a gripe, COVID-19 y neumococo, promover la actividad física adaptada, organizar los cuidados y el apoyo psicosocial o educar en el autocuidado y el manejo de síntomas.

Así como revisar comorbilidades, priorizando enfermedad cardiovascular, implementar medidas preventivas para reducir exacerbaciones y ajustar el tratamiento farmacológico y asegurar la correcta administración de inhaladores.

Este enfoque integral del RADAR fomenta la autogestión del paciente, y mejora el control clínico y la calidad de vida de quienes padecen EPOC, mediante la colaboración estrecha entre médicos y enfermeras de Atención Primaria.

ENFERMEDAD POR NEUMOCOCO

En esta jornada, también se puso el foco en la enfermedad por neumococo, una de las principales causas de enfermedad infecciosa en España, especialmente entre los más pequeños y los más mayores. De hecho, la tasa de hospitalización por enfermedad neumocócica es mayor en los niños menores de 1 año y en los adultos mayores de 60 años, y la mortalidad aumenta de forma importante a partir de los 65.

La responsable del Grupo de Trabajo de Vacunas de SEMG, Isabel Jimeno Sanz, ha asegurado que esta enfermedad, pese a los avances, sigue en aumento y su riesgo "se incrementa de forma notable con la edad y la presencia de patologías crónicas".

Además de prevenir la enfermedad, la vacunación aparece como una herramienta "clave" en la lucha contra las resistencias bacterianas, al reducir la necesidad de antibióticos, y en la promoción de un envejecimiento más saludable. En este contexto, la actualización en estrategias preventivas resulta "fundamental en un contexto de creciente cronicidad y fragilidad en la población adulta".

"El consejo vacunal en Atención Primaria es la herramienta más eficaz para generar confianza y mejorar la salud de los pacientes", ha continuado Jimeno Sanz.

Las vacunas antineumocócicas conjugadas han tenido un impacto significativo en la reducción de la incidencia de esta enfermedad, tanto en la población pediátrica como en la adulta, con descensos importantes de los casos por serotipos incluidos en las vacunas infantiles.

La XIII Jornada Dual Neumológica de SEMG también ha tratado otros temas como el abordaje eficiente del tabaquismo en consulta, el uso de la ecografía pulmonar clínica, la sostenibilidad medioambiental en la terapia inhalada y los avances en triple terapia en asma. Además, han presentado el proyecto solidario 'Cara y Cruz de las terapias respiratorias', las novedades de la Guía GESEPOC 2025 y una sesión sobre el impacto de la contaminación en la salud.