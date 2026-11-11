Archivo - SEMG indica que la vivienda y el empleo tienen influencia directa en la oportunidad de las personas para cuidar su salud - FLICKER/ MARC KJERLAND - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha subrayado que "cuestiones como la vivienda, la educación, el empleo o el nivel socioeconómico tienen una influencia directa en las oportunidades de las personas para cuidar de su salud".

"La salud no depende exclusivamente de la atención sanitaria o de las decisiones individuales, sino también de factores sociales, económicos y ambientales que pueden favorecer o dificultar el bienestar", ha indicado la sociedad científica, que ha elaborado un decálogo sobre determinantes sociales de la salud y otro protagonizado por los estilos de vida saludables, materiales con los que busca promover una visión integral de la salud.

Por ello, el Grupo de Trabajo de Estilos de Vida y Determinantes de Salud (e-VIDE) de la SEMG, cuya responsable es la doctora Isabel María Paúles Cuesta, ha elaborado ambos materiales, que buscan contribuir a la sensibilización sobre los factores que influyen en el bienestar de las personas y ofrecer claves para mejorar la salud desde una perspectiva preventiva.

PAPEL DE LA MEDICINA DE FAMILIA

Con la meta de reforzar el compromiso con la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, combinando las recomendaciones individuales con el reconocimiento de los factores sociales que condicionan el bienestar de la población, ha indicado que la perspectiva integral es especialmente relevante para la Medicina de Familia, por su cercanía a las personas, su conocimiento del entorno familiar y comunitario, y su papel en la educación sanitaria, la prevención y el abordaje de los factores que influyen en la salud a lo largo de la vida.

Así, el decálogo sobre determinantes sociales de la salud pone el foco en las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, así como en las circunstancias sociales, económicas y ambientales que influyen en su salud. A través de 10 puntos, se destaca la importancia de garantizar el acceso a alimentos saludables, la educación para todos, una vivienda adecuada y un entorno físico seguro, así como unas condiciones laborales dignas y unos ingresos suficientes.

Junto a ello, es necesario "contar con servicios de salud universales, disponer de redes sociales y de apoyo, fomentar una cultura basada en el respeto, garantizar la seguridad y prevenir la violencia", ha proseguido, para poner de relieve también "el papel de las políticas públicas inclusivas para favorecer la equidad y reducir las desigualdades que condicionan las oportunidades de mantener una buena salud".

En cuanto al documento sobre estilos de vida, recoge 10 recomendaciones orientadas a promover hábitos saludables y reforzar la prevención en la vida cotidiana. De este modo, se aboga por mantener una alimentación sana y equilibrada, asegurar una hidratación adecuada, practicar actividad física con regularidad, evitar hábitos tóxicos, cuidar el descanso y tener una postura correcta.