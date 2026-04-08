SEMG firma un convenio con AEDESEO para mejorar el abordaje de la esofagitis eosinofílica en Atención Primaria

Imagen del acuerdo. - SEMG

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha firmado un convenio marco de colaboración con la Asociación Española de Esofagitis Eosinofílica (AEDESEO) con el objetivo de promover acciones conjuntas que contribuyan a mejorar el conocimiento, el diagnóstico precoz y el abordaje de la esofagitis eosinofílica (EoE) en el ámbito de la Atención Primaria.

Según explica SEMG, la iniciativa surge a raíz de su interés por apoyar la labor de las asociaciones de pacientes y reforzar la visibilidad de la EoE, especialmente con motivo de la celebración de su Día Mundial que tendrá lugar el 22 de mayo.

Tras un primer acercamiento entre ambas entidades, en el que se puso de manifiesto la importancia de generar sinergias entre profesionales sanitarios y pacientes, SEMG y AEDESEO han consolidado esta colaboración mediante la firma de un convenio que establece un marco de trabajo conjunto.

El acuerdo contempla el desarrollo de iniciativas en áreas estratégicas como la formación, la investigación y la divulgación científica. Entre las acciones previstas se incluyen actividades formativas dirigidas a médicos de familia, la organización de jornadas y encuentros científicos, así como el impulso de proyectos orientados a mejorar el conocimiento clínico de la enfermedad.

Para SEMG, la implicación de la Atención Primaria resulta clave en este contexto, dado que constituye la puerta de entrada al sistema sanitario y desempeña un papel fundamental en la sospecha inicial de la enfermedad. En este sentido, destaca que reforzar la capacitación de los profesionales permitirá avanzar hacia una detección más temprana de la EoE y reducir los tiempos de diagnóstico, uno de los principales desafíos actuales.

"La esofagitis eosinofílica es una patología todavía infradiagnosticada en la que la Atención Primaria puede desempeñar un papel decisivo. Este convenio refuerza nuestro compromiso con la formación de los médicos de familia y con la mejora de la capacidad de detección precoz, que es clave para ofrecer una atención más eficiente y centrada en el paciente", ha apuntado la presidenta de la SEMG, Pilar Rodríguez.

Asimismo, ha subrayado el valor de la colaboración con las asociaciones de pacientes, señalando que "las alianzas con entidades como AEDESEO son fundamentales para avanzar en un modelo asistencial más cercano, participativo y orientado a resultados en salud. Integrar la visión del paciente nos permite mejorar la práctica clínica y dar una respuesta más adecuada a sus necesidades".