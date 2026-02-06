La semFYC resalta la respuesta inmediata y coordinada de los profesionales sanitarios en el accidente de Adamuz

Imagen de archivo del accidente de Adamuz (Córdoba). - Joaquin Corchero - Europa Press

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha destacado la respuesta "inmediata, coordinada y rigurosa" de los profesionales sanitarios que intervinieron durante el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Así se ha mostrado la semFYC durante un homenaje institucional que ha rendido a los profesionales sanitarios que intervinieron tanto en primera línea como en la atención sanitaria posterior al accidente ferroviario sucedido el pasado enero en Adamuz.

El acto ha tenido lugar durante la inauguración de las Jornadas de Actualización en Medicina de Urgencias y Emergencias y las Jornadas de Ecografía, que se celebran en Sevilla entre los días 5 y 7 de febrero y que reúnen hasta a 500 especialistas de la medicina familiar y comunitaria procedentes de toda España.

Desde la semFYC se ha subrayado que la atención ante una catástrofe no finaliza con la fase aguda. "La recuperación física, emocional y social de las personas afectadas y de sus familias requiere una respuesta sanitaria sostenida en el tiempo, en la que la medicina familiar y comunitaria y la atención primaria desempeñan un papel esencial", apuntan desde la sociedad científica.

En este sentido, la semFYC ha puesto el foco en la importancia del abordaje psicosocial, el acompañamiento continuado y la detección precoz de situaciones como duelos complejos, ansiedad o estrés postraumático, aspectos clave para la recuperación del bienestar biopsicosocial tras una tragedia de estas características.

PAPEL CLAVE DE LA MEDICINA DE FAMILIA

La semFYC también ha querido destacar de manera especial la labor de los médicos de familia que ejercen en el medio rural. Según ha resaltado, en muchas zonas dispersas o alejadas de los grandes núcleos urbanos, estos profesionales son los primeros -y en ocasiones los únicos- en prestar atención ante accidentes o situaciones de emergencia, actuando con los recursos disponibles y con un profundo conocimiento del territorio y de su comunidad.

"Esta realidad refuerza la necesidad de que las competencias de la medicina de familia incluyan tanto la atención longitudinal y comunitaria como la capacidad de respuesta ante urgencias y emergencias, una polivalencia que resulta clave para garantizar la equidad en la atención sanitaria", afirman desde la Sociedad.

Las jornadas que se celebran estos días en Sevilla ponen el acento precisamente en la actualización de competencias en atención urgente y ecografía clínica, así como en el entrenamiento periódico mediante simulaciones de escenarios realistas. Estas dinámicas reproducen situaciones habituales en los servicios de urgencias, permitiendo a los profesionales organizarse como equipos de guardia y tomar decisiones clínicas en contextos de alta presión.